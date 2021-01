Baloncesto.-Dorsey endosa al Real Madrid su segunda derrota seguida

Los de Laso caen ante Maccabi y ven apretarse la Euroliga



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Un enchufado Tyler Dorsey (30 puntos) lideró este jueves el triunfo (86-84) del Maccabi sobre el Real Madrid en el Menora Mivtachim Arena, segunda derrota seguida en la Euroliga para el equipo español, que comenzó muy bien pero no logró frenar el buen momento de su rival para evitar el agobio en el 'Top 8'.



Los de Pablo Laso encajaron su segunda derrota esta semana y con 13-8 ven alejarse la cabeza de CSKA y Barça. Además, por debajo se aprieta una pelea por el 'playoffs' a la que miran los de Tel Aviv y que castiga dos pinchazos seguidos. Thompkins (20 puntos), Tavares (15 puntos y 6 rebotes) y Abalde (13 puntos sin fallo y 7 asistencias) lo pelearon para los blancos, que tuvieron la posesión para ganar el partido pero el balón se le escapó a Carroll.



El inicio de los blancos fue el que pedía la hora y el lugar, tras la derrota el lunes ante el Estrella Roja. Los de Laso entraron con todo, apenas un par de canastas falladas, 33 puntos, Abalde con cinco asistencias y Tavares intimidando. Sin embargo, el Maccabi hizo 24 puntos, dando señales no muy lejos del equipo español.



Los locales de hecho enchufaron seis triples, tres de un Dorsey que también penetró cuando descansó el de Cabo Verde. Thompkins fue ese hombre para todo en el Madrid, pero en el segundo cuarto la defensa local puso las cosas más complicadas. A los blancos les costó y solo Carroll encontró el aro, con 9 de los 13 puntos visitantes, con todo igualado al descanso (45-46).



La reanudación le sirvió al Madrid para recuperar sensaciones en el partido, con Tavares y Abalde de nuevo a escena y con Thompkins acertado. El Maccabi encontró el ritmo que tuvo el equipo de Laso de inicio, ganando rebote y en defensa. Tavares y Hunter tuvieron autopistas por dentro, en un dar y tomar sobre el parqué con el que se entró ya en el último cuarto, con igualdad (68-68).



Llegó el momento espeso en ataque, con fallos de Deck, Tylor y un Laprovittola que terminó despertando para encontrar a Tavares. Quien apareció al final, como casi siempre, fue Wilbekin aunque el partido era y fue de Dorsey. El estadounidense sacó un 2+1 que abrió brecha a menos de un minuto. Maccabi no mató en varios intentos y el Madrid aguantó hasta tener 7 segundos para ganar. Ahí volvió Carroll desde el segundo cuarto, pero perdió el balón decisivo.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MACCABI TEL AVIV, 86 - REAL MADRID, 84. (45-46, al descanso).



--EQUIPOS.



MACCABI TEL AVIV: Wilbekin (9), Bryant (5), Caloiaro (3), Bender (9) y Zizic (8) --quinteto inicial--; Jones (2), Zoosman (-), Hunter (11), Dorsey (30), Blayzer (2) y Dibartolomeo (7).



REAL MADRID: Alocén (3), Abalde (13), Taylor (6), Thompkins (20) y Tavares (15) --quinteto inicial--; Deck (8), Laprovittola (6), Causeur (4), Garuba (-), Carroll (9) y Tyus (-).



--PARCIALES: 24-33, 21-13, 18-20, 23-18.



--ÁRBITROS: Radovic, Difallah y Panther. Sin eliminados.



--PABELLÓN: Menora Mivtachim Arena.