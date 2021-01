Anabel Pantoja explota y se enfrenta, cara a cara, con Magdalena, hermana de Doña Ana

28/02/2019 Anabel Pantoja en el plató de 'Gran Hermano Dúo' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD FRAN EUROPA PRESS



MADRID, 21 (CHANCE)



La hermana de Doña Ana, Magdalena, la ha vuelto a liar en el plató de Sálvame y es que se ha enfrentado de nuevo con Anabel Pantoja tras haber insinuado que la matriarca de Cantora si la viese hacer lo que hace se moriría de vergüenza, además de hacer referencia a los vídeos que se emitieron en el programa donde la sobrinísima estaba de fiesta y estaba más contenta de lo normal.



Esto ha alterado mucho a Anabel Pantoja porque no esperaba que Magdalena la dejara en ridículo públicamente y además se metiera con ella haciendo referencia a las veces que se exponía en redes sociales demasiado contenta. La sobrinísima, que estaba en una sala aparte, ha salido corriendo a plató y ha querido enfrentarse con ella cara a cara.



Paz Padilla ha tenido que intervenir en el mismo momento porque Anabel estaba muy alterada y le ha dicho: "Manipuladora, oportunista que te viene muy bien comprar, págale el ascensor tú con lo que ganas, y que no se te ocurra decir lo que acabas de decir porque yo en mi vida privada hago lo que me da la gana. Lávate la boca para hablar de mi y de mi padre".



Y es que Magdalena se ha quedado muy a gusto porque también le ha dicho a Anabel Pantoja que lo que tiene que hacer es pagarle el ascensor a su padre, Bernardo Pantoja, que tiene las piernas muy delicadas. Minutos más tarde del enfrentamiento en plató, la sobrinísima volvía a la sala donde estaba apartada, pero poco ha durado, ya que parece ser, ha recibido una llamada de su padre.