AMP.- EEUU/China.- China impone sanciones contra Pompeo por "interferir en asuntos internos" y "socavar sus intereses"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de China han anunciado este miércoles la imposición de sanciones contra más de una veintena de altos cargos de la Administración del expresidente Donald Trump, entre ellos el ahora ex secretario de Estado Mike Pompeo, por "interferir en los asuntos internos" de Pekín y "socavar sus intereses".



En total son 28 los altos cargos, entre quienes están el recientemente indultado ex asesor de Trump Steve Bannon, que han sido acusados por el Gobierno del gigante asiático de "violar gravemente su soberanía", según ha indicado en un comunicado un portavoz del Ministerio del Exteriores.



Las sanciones impiden a los señalados y sus familiares entrar en la China continental, así como en los territorios de Hong Kong y Macao. Además, cualquier entidad asociada con ellos tendrá prohibido cualquier tipo de negocio con China.



"Durante los últimos años, algunos políticos anti-China en Estados Unidos, por sus intereses políticos y sus prejuicios (...) han planeado, impulsado y ejecutado movimientos locos que han interferido gravemente en los asuntos internos del país", recoge el texto.



Así, señala que estas acciones habrían "socavado los intereses de China y habrían ofendido a su población", además de haber perjudicado "gravemente" las relaciones entre los dos países.



"El Gobierno chino muestra su firme resolución a defender la soberanía nacional de China, su seguridad y sus intereses", ha señalado el portavoz del Ministerio.



Por su parte, la Casa Blanca, según una fuente del Departamento de Seguridad Nacional a la que ha tenido acceso la agencia Bloomberg, ha calificado de "improductivas" estas sanciones por parte del Gobierno de Pekín, las cuales, ha especulado, serían "un intento de jugar con las divisiones" entre republicanos y demócratas, mientras Washington apela a la unidad.



"Los estadounidenses de ambos partidos deberían criticar este movimiento cínico e improductivo. El presidente Biden espera trabajar con los líderes de ambos partidos para posicionar a Estados Unidos para competir con China", ha dicho esta fuente.



Algunos se han tomado la noticia con ironía. Es el caso del que fuera asesor de Seguridad Nacional John Bolton, quien tras conocer su sanción ha escrito en Twitter que la medida del "Gobierno comunista chino" es una "buena noticia para un día de inauguración", en referencia a la toma de posesión del presidente, Joe Biden.



"Acepto este prestigioso reconocimiento a mis incansables esfuerzos por defender la libertad estadounidense", ha ironizado.



No es la primera vez que China sanciona a altos funcionarios estadounidenses, pues en julio ya hizo lo propio con la figura de los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz, por sus supuestos intentos de injerencia en los asuntos internos de China.



Además, China no ha sido el único país que en vísperas de la toma de posesión de Biden ha decidido imponer sanciones a altos funcionarios de la anterior administración. Irán colocó en su 'lista negra' no sólo a Pompeo, sino también al expresidente Trump y a los exsecretarios de Defensa Mark Esper y del Tesoro Steven Mnuchin.