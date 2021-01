ACTUALIZA 1-Liga México de fútbol reprograma partido de América por casos de COVID-19

(Actualiza con confirmación de casos)

CIUDAD DE MÉXICO, 21 ene (Reuters) - La Liga MX reprogramó el jueves un partido del torneo Guard1anes Clausura debido a que el club América, uno de los más populares del país, presentó seis casos positivos de COVID-19.

El organismo que rige los torneos de fútbol en México anunció la medida un día después de que dos partidos de Monterrey fueran reprogramados debido a que 11 futbolistas y ocho integrantes del cuerpo técnico y staff dieron positivo del virus que ha causado más de dos millones de muertes a nivel mundial y ha infectado a más de 96 millones de personas.

Monterrey y América se enfrentaron el 16 de enero en la segunda jornada.

"El club aplicó pruebas de COVID-19 a los integrantes del primer equipo, cuerpo técnico y staff después de su partido de la jornada dos. El área médica reporta que seis integrantes resultaron positivos y registran síntomas leves: tres jugadores, un integrante del cuerpo técnico y dos del staff", informó la Liga MX.

"Como medida de prevención, el partido correspondiente a la jornada tres fue reprogramado para el miércoles 3 de febrero", puntualizó.

El portero Guillermo Ochoa, el paraguayo Richard Sánchez y el colombiano Nicolás Benedetti son los jugadores que dieron positivo.

"Amigos, desafortunadamente me contagié de COVID-19. He tenido unos malestares leves, pero en general me siento bien. Hay que tomar con más seriedad la pandemia y ayudar a los demás", publicó Ochoa en su cuenta de Twitter.

Hasta el miércoles, México registraba 144,371 fallecimientos ligados al coronavirus y 1,688,944 contagios conocidos del virus que surgió en China a finales del 2019. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco. Editado por Javier Leira)