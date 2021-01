"Volveremos de alguna forma", dice Trump antes de partir de Washington

SHOTLIST WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS20 DE ENERO DE 2021FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Paneo de izquierda a derecha de Donald Trump y su esposa Melania saliendo de la Casa Blanca2. Sonido ambiente de Donald Trump afirmando: "solo quiero decir adiós, pero con suerte no será un adiós durarero, nos veremos de nuevo. Gracias a todos"3. Travelling de Donald y Melania Trump abordando el helicóptero Marine One4. Plano medio de Donald y Melania Trump abordando el helicóptero Marine One JOINT BASE ANDREWS, MARYLAND, ESTADOS UNIDOS20 DE ENERO DE 2021FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 5. Plano medio de Donald y Melania Trump subiendo las escaleras del Air Force One6. de Donald y Melania Trump saludando antes de subir al Air Force One ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: URGENTE ¥ "Volveremos de alguna forma", dice Trump antes de partir de WashingtonJoint Base Andrews, Estados Unidos, 20 Ene 2021 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió regresar "de alguna forma" antes de abordar el Air Force One con destino a Florida el miércoles horas antes de la investidura de su sucesor, Joe Biden, a cuyo gobierno le deseó "mucha suerte y mucho éxito"."Han sido cuatro años increíbles", dijo Trump en breves comentarios a asistentes, simpatizantes y miembros de su familia reunidos en la base Andrews, en las afueras de Washington. "Volveremos de alguna forma", afirmó. Trump no se dirigió a Biden por su nombre, pero dijo que le desea a la nueva administración "mucha suerte y mucho éxito".cl-ad/dga ------------------------------------------------------------- URGENTE ¥ Donald Trump deja la Casa Blanca sin asistir a la toma de posesión de BidenWashington, 20 Ene 2021 (AFP) - El presidente saliente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, abandonó la Casa Blanca y abordó el helicóptero presidencial, el Marine One, este miércoles para trasladarse a su nueva residencia en Florida, sin asistir a la ceremonia del cambio de mando en la cual su sucesor, Joe Biden, tomará el poder. Trump, de 74 años, caminó por la alfombra roja y abordó un helicóptero acompañado por la primera dama poco después de las 08H15 (13H15 GMT). Al salir se remitió a decir que su mandato fueron "cuatro años fantásticos" y que para él representan el gran "honor" de su vida.jca-an/dga