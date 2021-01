Venezuela.- La Asamblea Nacional de Venezuela anuncia una investigación contra "los crímenes" de los diputados salientes

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La Asamblea Nacional de Venezuela (AN) ha instalado este martes una comisión especial para investigar a la directiva de la anterior legislatura (2015-2019) --encabezada por la oposición-- "en lo político, económico y social" para responsabilizar a "los irresponsables que no quieren a la patria" y "aclarar los crímenes" que pudieran haber cometido.



"Vamos a buscar justicia para que los delitos que se estén ejecutando contra la República tengan no solamente una investigación", sino también un "informe" que sea una prueba fehaciente para que se establezcan las responsabilidades correspondientes", ha explicado el presidente de la comisión, José Britó.



Britó ha hecho hincapié en que muchas de las investigaciones contra los antiguos diputados "ya están adelantadas", pero han decidido declarar en sesión permanente a la comisión "para tener en un lapso de 30 días el informe preliminar que será llevado a la Junta Directiva".



Para tal propósito, se han designado 25 parlamentarios quienes irán a distintas áreas de investigación "en lo político, económico, social y humano".



La comisión ha convocado un ciclo de comparecencias e interpelaciones, que darán comienzo el próximo lunes, por lo que ha invitado a "los afectados en salud, empresarios, a todo el pueblo a que participe" en las mismas para "conocer de primera línea el expediente que se va hacer".



A raíz de los resultados que arroje la investigación de la comisión, ha explicado la vicepresidenta de la AN, Iris Varela, la justicia podrá determinar las responsabilidades judiciales.



En los comicios del 6 de diciembre se impuso el oficialismo del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) que lidera el presidente, Nicolás Maduro, con una escasa participación y después de que la oposición llamara a la abstención.



A pesar de esto, y de que la nueva formación de la AN ya ha tomado posesión, la AN elegida en 2015 y controlada por la oposición aprobó el pasado mes de diciembre una reforma del Estatuto que Rige la Transición hacia la Democracia, por la que se prorrogaría la vigencia de la autoridad de esta formación durante un año más.