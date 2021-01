Vacuna de Pfizer-BioNTech sería efectiva contra virus mutado

(Bloomberg) -- Pfizer Inc. y BioNTech SE demostraron mediante los resultados de otro ensayo de laboratorio que su vacuna contra el covid-19 sí protege contra la nueva variante del coronavirus que surgió en el Reino Unido.

Al igual que en la investigación anterior de la división médica de la Universidad de Texas, los resultados publicados el miércoles mostraron que los anticuerpos en la sangre de las personas que habían sido vacunadas pudieron neutralizar una versión del virus mutado creado en el laboratorio. El estudio fue publicado en el servidor de BioRxiv antes de la revisión por pares.

A diferencia del estudio anterior, que se centró en una mutación en particular, la nueva investigación probó las 10 mutaciones ubicadas en la proteína espiga del virus, la que ayuda al virus a unirse a las células del huésped.

Los anticuerpos en la sangre de 16 voluntarios de un ensayo alemán anterior de la vacuna fueron tan efectivos contra la cepa mutada creada en laboratorio como lo fueron contra el virus original. El resultado “hace que sea muy poco probable que las variantes del Reino Unido escapen” de la protección de la vacuna, escribió el equipo de investigación, dirigido por el director ejecutivo de BioNTech, Ugur Sahin.

Sin embargo, el equipo de BioNTech está listo para adaptar la vacuna si es necesario en el futuro, dijo. Eso podría requerirse para ofrecer protección contra otras cepas, en medio de la evidencia de que otra variante que surgió en Sudáfrica podría ser más difícil de controlar.

Otro estudio sobre esa cepa suscitó preocupación. Los científicos descubrieron que la mitad de las muestras de sangre de un puñado de pacientes que ya habían padecido covid-19 no tenían los anticuerpos necesarios para protegerse contra la variante sudafricana, que se está extendiendo por todo el mundo.

Nota Original:Pfizer-BioNTech Shot Likely to Foil Mutant, New Study Shows (1)

©2021 Bloomberg L.P.