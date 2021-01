Uganda.- La UE muestra su preocupación por el "acoso" a opositores y el corte de Internet durante las elecciones

Toma nota de los resultados y aplaude que no hubiera "incidentes violentos graves"



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea (UE) ha aplaudido este miércoles que las presidenciales del 14 de enero en Uganda no registraran "incidentes violentos graves", si bien ha mostrado su preocupación por el "continuado acoso" a opositores y el bloqueo impuesto a Internet y las redes sociales antes de la votación.



El Alto Representante para Política Exterior y Seguridad Común del bloque, Josep Borrell, ha lamentado que "el desproporcionado papel dado a las fuerzas de seguridad" haya "provocado violencia" durante el periodo preelectoral, así como "acoso a líderes opositor, supresión de actores de la sociedad civil y medios" y "una redada en una oficina de observadores electorales nacionales".



"El acceso a las redes sociales fue alterado y un bloqueo total de Internet afectó a la libertad de expresión, de información y las actividades económicas y sociales", ha destacado en un comunicado, en el que ha manifestado que esta decisión de Kampala "afectó gravemente el trabajo de periodistas, observadores, miembros de partidos y otros que se esperaba que informaran y analizaran los resultados electorales".



Por ello, ha señalado que "la UE pide al Gobierno de Uganda que respete la libertad de expresión y el derecho a la asamblea pacífica y segura, incluida la libertad de movimiento de todos los actores políticos y sus seguidores", en medio de las denuncias del principal candidato opositor a la Presidencia, Robert Kyagulanyi, por el cerco a su vivienda por parte de las fuerzas de seguridad tras la votación.



"La UE está gravemente preocupada por el continuado acoso a los actores políticos y a parte de la sociedad civil", ha manifestado Borrell, quien ha hecho hincapié en que "el Gobierno debe asegurar que los servicios de seguridad actúan con contención, que cualquier violación o abuso es investigada de forma adecuada e imparcial y que los responsables rinden cuentas".



De esta forma, ha reseñado que "a la espera de los resultados definitivos del proceso electoral, incluidas las parlamentarias y locales --que han arrancado este mismo miércoles--", el bloque "pide a todas las partes que eviten todo tipo de violencia, así como afirmaciones o acciones que puedan incitar a la violencia".



Por último, Borrell ha reclamado igualmente en su comunicado, publicado por su oficina a través de su página web, que cualquier queja relativa al proceso electoral "sea abordada de forma independiente y transparente a través de los canales constitucionales y legales disponibles".



LA VICTORIA DE MUSEVENI



La comisión electoral de Uganda dio el sábado la victoria al actual presidente del país, Yoweri Museveni, quien habría recabado el 58,64 por ciento de los votos, con lo que obtiene un sexto mandato al frente del país africano. Kyagulanyi obtuvo el 38,43 por ciento de las papeletas.



La opositora Plataforma de Unidad Nacional (NUP) de Kyagulani, conocido popularmente como Bobi Wine, ha denunciado fraude en las elecciones y el propio opositor aseguró tras el anuncio de los primeros resultados provisionales que él era el vencedor en los comicios.



Las elecciones se celebraron un contexto especialmente tenso debido al aumento de la represión contra la oposición y la muerte de más de 50 personas en noviembre a causa de la acción de las fuerzas de seguridad contra manifestantes tras la detención de Kyagulanyi durante un acto de campaña.



Kyagulanyi, un popular cantante que fue elegido como diputado en 2017, fue el principal rival de Museveni, quien lleva al frente del país desde 1986 y quien logró un sexto mandato tras una serie de modificaciones constitucionales para poder concurrir a las urnas.



Museveni reconoció el sábado los apoyos con los que cuenta Bobi Wine entre los jóvenes, si bien negó que ello le haya dado la victoria. "He oído decir que, gracias al apoyo de los jóvenes, Bobi Wine debería haber ganado. Pero el caso es que yo he obtenido cinco millones de votos y él sólo tres millones", manifestó.



Por último, el presidente destacó que "cualquier intento de perturbación será definitivamente derrotado". "Si alguien se atreve a perturbar nuestra paz, lo trataremos con decisión", zanjó el histórico mandatario ugandés y antiguo guerrillero durante los regímenes de Idi Amin y Milton Obote.