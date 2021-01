Túnez anuncia la mitad de contagios diarios en apenas cinco días

EFE/EPA/MOHAMED MESSARA/Archivo

Túnez, 20 ene (EFE).- El ministerio tunecino de Sanidad confirmó que el martes hubo 2.598 nuevos contagios de coronavirus, la mitad que hace cinco días cuando decretó un confinamiento general con el objetivo declarado de atajar el alza de la pandemia.

El confinamiento, que entró en vigor el día en el que se celebraba el décimo aniversario de la revolución que derrocó la dictadura de Zinedin el Abedin Ben Ali -una fecha en la que tradicionalmente se convocan protestas- y finalizó este lunes, ha desatado una oleada de disturbios nocturnos y enfrentamientos con la policía en todo el país que han causado la detención de cerca de un millar de personas.

Según el balance ofrecido por el ministerio de Sanidad, este martes se produjeron, además, 94 nuevos decesos relacionados con la covid-19, cifra que eleva a 5.844 el número de fallecidos por efecto del virus desde que se decretara la pandemia.

En total, 132.983 personas se han contagiado en Túnez, la inmensa mayoría tras la apertura de la frontera el pasado 27 de junio, fecha en la que el país norteafricano solo reportaba unos 1.200 positivos y apenas medio centenar de decesos.

El confinamiento había sido duramente criticado por los expertos sanitarios, que dudaban que un cierre durante solo cuatro días pudiera ser efectivo para contener el virus y apuntaban a que su objetivo final está relacionado con asuntos de seguridad.

ADVERTENCIA DEL PRIMER MINISTRO

En este clima de tensión, el primer ministro tunecino, Hichem Mechichi, aseguró anoche en un mensaje a la nación en la televisión estatal que entiende las protestas de los jóvenes, pero les advirtió que por encima de todo está el respeto a las leyes.

“Entiendo sus demandas, pero hay una diferencia entre protestas legítimas y actos de saqueo y violencia. No vamos a permitir que matones irrumpan en protestas pacíficas bajo ninguna circunstancia. Debemos aplicar la ley contra todos los que saquean y vandalizan la propiedad privada y pública ”, advirtió.

"Ustedes son el futuro de este país, su principal riqueza (...) pero eviten ser utilizados (...) porque la anarquía no tiene lugar", agregó en la alusión a los jóvenes, principales protagonistas de unas protestas relacionadas igualmente con la crispación política que domina el país -con las tres principales autoridades políticas enfrentadas- y la aguda crisis económica.

Mechichi, que reestructuró el gobierno la semana pasada, debe ahora afrontar un nuevo voto de confianza en la Cámara que se perfila difícil y polémico.

NUEVAS PROTESTAS

Las palabras del primer ministro no sirvieron para acallar las protestas, que de nuevo tuvieron lugar anoche en barrios depauperados de la capital, como Cité Ettadhamen, Initilaka, Jebel Jloud.

Cientos de jóvenes volvieron a desafiar el toque de queda -retrasado de nuevo al horario habitual en los últimos meses, de 20.00 a 6.00 horas- y se enfrentaron con piedras y objetos a la Policía que respondió con el lanzamiento de gases lacrimógenos.

Según estadísticas independientes, los jóvenes tunecinos son los más afectados por el paro estructural que padece el país desde tiempos de la dictadura -se calcula que ronda un 40 %-, y están obligados a buscar recursos en la economía sumergida, muy golpeada igualmente por el coronavirus y las medidas que restringen la movilidad y la apertura de cafés y restaurantes.