Tailandia acusa de lesa majestad a un opositor por criticar el acuerdo de vacunas

Bangkok, 20 dic (EFE).- Las autoridades tailandesas denunciaron este miércoles de una delito de lesa majestad a un líder opositor por criticar un acuerdo con Siam Bioscience, una empresa vinculada supuestamente al rey Vajiralongkorn, para la producción de vacunas contra la covid-19.

Thanathorn Juangroonruangkit, quien afirmó que el país dependerá demasiado de una compañía que no tiene experiencia previa en la fabricación de vacunas, se enfrenta a entre 3 y 15 años de cárcel, la pena contemplada para quien difame, insulte o amenace al monarca.

El opositor dijo que Siam Bioscience fue establecida por la Oficina de las Propiedades de la Corona, una institución que depende directamente del monarca y que gestiona una amplia cartera de propiedades, bienes e inversiones valoradas en valorada en al menos 35.000 millones de dólares (unos 29.000 millones de euros).

Thanathorn también ha sido denunciado por vulnerar la ley de delitos informáticos.

El Gobierno tailandés llegó a un acuerdo el año pasado con la farmacéutica anglosueca AstraZeneca para producir unas 63 millones de dosis a través de Siam Bioscience.

La polémica comenzó el pasado lunes cuando el opositor expresó sus críticas en un vídeo retransmitido en directo en Facebook.

Thanathorn, que lideró el ilegalizado partido Future Forward, también lamentó que las autoridades no podrán manufacturar suficientes vacunas para el país, que tiene más de 69 millones de habitantes y acumula más de 12.000 contagios de la covid-19, incluidos 71 muertos.

Aparte de AstraZeneca, el Gobierno también ha negociado la adquisición de 2 millones de dosis de la farmacéutica china Sinovac, que está participada por una empresa subsidiaria del grupo tailandés CP.

El primer ministro, Prayut Chan-ocha, afirmó el martes que las acusaciones de Thanathorn se basaban en "tergiversaciones y no en hechos" y anunció que se tomarían medidas legales contra el antiguo candidato a primer ministro.

El director del Instituto Nacional de Vacunas, Nakorn Premsri, afirmó que Siam Bioscience fue la mejor opción de AstraZeneca y pidió que no se implique a la casa real con las "acusaciones incorrectas".

"Siam Bioscience es la elección obviamente mejor para la transferencia tecnológica de AstraZeneca por su tecnología moderna y disponibilidad... en las condiciones más urgentes", señaló Nakorn.

Tras unos pocos años en los que no se iniciaron nuevas acusaciones de lesa majestad, las autoridades comenzaron a usar este delito contra los líderes y seguidores de las manifestaciones que en los últimos meses han pedido la reforma de la monarquía.

La Corte Criminal de Tailandia emitió ayer la mayor pena por lesa majestad en el país al condenar a 43 años de prisión a una antigua funcionaria acusada de difundir en 2014 la grabación de un programa de radio donde se vertían críticas contra la monarquía.

El mismo tribunal condenó también la víspera al escritor Siraphob Korn-Arutla a 4 años de cárcel por escribir poemas y comentarios críticos sobre el fallecido rey Bhumibol Adulyadej.

Desde el pasado julio, al menos 46 personas, muchas de ellas líderes estudiantiles, han sido acusadas de vulnerar el Artículo 112 del Código Penal, conocido como la ley de lesa majestad. EFE

