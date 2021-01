Siria.- Save the Children alerta de la situación de 20.000 niños sirios desplazados debido a las inundaciones en el país

18/01/2021 Imagen de las recientes inundaciones en Siria que han puesto en peligro a miles de desplazados. POLITICA SAVE THE CHILDREN



La ONG Save The Children ha alertado de la situación provocada por las fuertes inundaciones en el noroeste de Siria de 20.000 niños desplazados, mientras que ha lamentado la muerte de un menor de 6 años por esta inclemencia meteorológica.



A esto se suman más de 40.000 personas se han visto afectadas por una fuerte tormenta que ha causado inundaciones extremas en el norte de Idlib y al oeste de Alepo. "La mayoría de ellas sufren ya años de desarraigo de sus hogares debido al conflicto que azota al país", ha remarcado la ONG en un comunicado.



Además, al menos 62 campamentos y más de 2.500 tiendas de campaña han sufrido daños o han sido destruidas por la tormenta, "arrasando así con lo único que tenían estas familias tras casi una década de desplazamiento".



Frente a esta tormenta, decenas de miles de personas han buscado refugio en escuelas y mezquitas, mientras otras se han visto obligadas a dormir al aire libre, con temperaturas bajo cero.



Con más de un millón y medio de personas desplazadas en el noroeste de Siria, el clima extremo está causando estragos en las familias, ya de por sí muy golpeadas tras diez años de guerra.



Estas inclemencias climatológicas, junto a la rápida inflación de la libra siria y a la pandemia del coronavirus, no hacen sino exacerbar las necesidades de la población, que necesita desesperadamente calefacción, combustible, dinero en efectivo para alimentos, colchones y mantas.



Debido a la inundación de las carreteras, tanto Save The Children como sus colaboradores todavía no han podido llegar a tres de los campamentos afectados.



"Me entristece la noticia de la muerte de un niño tras las graves inundaciones en el noroeste del país", ha lamentado la responsable de la organización en Siria, Sonia Khush,



Tras estas obstáculos, "miles de familias van a tardar mucho tiempo en recuperarse. Lo han perdido todo tras años de duro trabajo, y los niños y niñas no saben dónde van a pasar la noche".



Por esto, es necesario que se intensifique de manera urgente la llegada de ayuda a la infancia y a las familias en las zonas afectadas, garantizar el acceso humanitario transfronterizo, y que todas las partes en el conflicto alcancen una solución que evite a miles de personas más este sufrimiento, ha enfatizado Khush.