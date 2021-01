Salud.-Los jóvenes con trastornos del estado de ánimo que consumen marihuana tienen un mayor riesgo de muerte o autolesión

02/10/2018 Chica fumando porro ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD FLICKR/ STACIE DAPONTE



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Los jóvenes con trastornos del estado de ánimo que utilizan y consume cannabis (marihuana) tienen un mayor riesgo de autolesión, muerte por todas las causas y muerte por sobredosis no intencional, según un estudio dirigido por el Centro Médico de la Universidad de Wexner y la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, que publican en la revista 'JAMA Pediatrics'.



"El uso y la adicción a la marihuana es común entre los jóvenes y adultos jóvenes con trastornos del estado de ánimo, pero la asociación de este comportamiento con la autolesión, el suicidio y el riesgo de mortalidad general no se comprende bien en esta población que ya es vulnerable. Estos hallazgos deben considerarse ya que los estados contemplan la legalización marihuana medicinal y recreativa, las cuales están asociadas con un mayor trastorno por consumo de cannabis", explica la autora principal Cynthia Fontanella, profesora asociada en el departamento de psiquiatría y salud conductual de la Universidad Estatal de Ohio.



Este estudio revisó los datos de reclamos de Medicaid de Ohio vinculados con los datos del certificado de defunción. El análisis incluyó a 204.780 jóvenes (de 10 a 24 años) diagnosticados con trastornos del estado de ánimo entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de diciembre de 2017 y se les dio un seguimiento de hasta un año desde el reclamo inicial hasta el final de la inscripción, el evento de autolesión o muerte.



Los investigadores buscaron un trastorno por consumo de cannabis diagnosticado por un médico y midieron las autolesiones no mortales, la mortalidad por todas las causas, las muertes por suicidio, la sobredosis involuntaria, los accidentes automovilísticos y el homicidio para examinar las asociaciones entre el trastorno por consumo de cannabis y los resultados.



El trastorno por consumo de cannabis se documentó en más del 10% (21.040) de los jóvenes con trastornos del estado de ánimo. Se asoció significativamente con la edad avanzada, el sexo masculino, la raza negra, los trastornos bipolares u "otros" trastornos del estado de ánimo, antecedentes de autolesiones y uso previo de servicios de salud mental, incluida la hospitalización psiquiátrica y las visitas al departamento de emergencias, señala Fontanella.



"También encontramos que el trastorno por consumo de cannabis se asoció significativamente con la autolesión, incluida la muerte por sobredosis involuntaria y el homicidio --relata Fontanella--. Desafortunadamente, aunque este estudio observacional llama la atención sobre estas asociaciones, no puede contribuir a nuestra comprensión de la causalidad o el mecanismo".



Los jóvenes con trastornos del estado de ánimo de mayor gravedad no solo podrían estar más inclinados a consumir cannabis que los jóvenes menos gravemente afectados, sino que el consumo de cannabis también puede empeorar los síntomas e interferir con el tratamiento eficaz de los trastornos del estado de ánimo.



"Disminuir las tasas de consumo de cannabis y el trastorno por consumo de cannabis podría reducir el riesgo. Se ha demostrado que los modelos de terapia individual y familiar, incluida la terapia cognitivo-conductual y la terapia de mejora motivacional, disminuyen el consumo de cannabis en los jóvenes", apunta la autora principal Mary Fristad, una profesora emérita en el departamento de psiquiatría y salud conductual Universidad del Estado de Ohio y directora de asuntos académicos y desarrollo de investigación en Nationwide Children's Hospital Big Lots Behavioral Health Services.



Un estudio nacional que examina el riesgo de mortalidad para jóvenes y adultos jóvenes con trastornos del estado de ánimo comórbidos y trastorno por consumo de cannabis podría informar aún más los ensayos de políticas y tratamientos, anade. Ahora los investigadores planean una mayor exploración del papel de las leyes de marihuana en los resultados de salud mental de los jóvenes.