Pochettino confía en regresar el viernes contra el Montpellier

Madrid, 20 ene (EFE).- El entrenador del PSG, el argentino Mauricio Pochettino, confía en poder regresar al banquillo del equipo francés en el partido del próximo viernes contra el Montpellier, una vez que se haya recuperado de la covid-19.

Desde el hotel de París en el que se encuentra confinado, Pochettino habló sobre su estado físico con 'El Larguero' de la Cadena SER. "Tengo algunos síntomas, pero ya casi no tengo fiebre. El jueves me someto a un test y un análisis de sangre y a ver si puedo estar ya el viernes ante el Montpellier".

Pochettino explicó que fue el 23 de diciembre la primera vez que le llamó Leonardo para hacerse cargo del PSG, y reiteró que su gran objetivo es "la Champions".

"No hace falta que me lo digan. Aquí sueñan con ese título", comentó el técnico.

Con respecto al Barcelona, restó importancia a su comentario de hace algunos años, cuando dijo que antes se iría a una granja que fichar por el Barça: "Cuando dije eso tenía fiebre (risas), me excedí, pero es imposible identificarme con el Barcelona, soy perico (seguidor del Espanyol)".

Preguntado por si se reunió con el presidente saliente del Barcelona, Josep María Bartomeu, este pasado verano, dijo que se encontraron en un bar, pero afirmó: "No hubo nunca nada con el Barça".

Pochettino cree que el PSG está haciendo un esfuerzo para renovar a Kylian Mbappé. "Quién no querría tenerle en su equipo. Mbappe está contento en París, ama estar aquí. No tengo duda de que el club tratará de que se quede".

Preguntado por Leo Messi, recordó un hecho que sucedió hace más de 15 años: "Messi estuvo a punto de jugar con el Espanyol. Estaba prácticamente hecha la cesión antes del Joan Gamper contra la Juventus de Capello (2004)".

Pochettino, con contrato hasta junio de 2022, llegó al PSG el pasado 2 de enero y la semana pasada logró su primer título con los parisinos, la Supercopa de Francia, al ganar por 2-1 al Olympique de Marsella.