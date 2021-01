Papa Francisco.- Xacobeo.- La Xunta trabaja en una reformulación bienal y lamenta que la pandemia impide una programación "estable"

09/01/2021 Edificio iluminado por la iniciativa 'Acende o Xacobeo' CULTURA ESPAÑA EUROPA GALICIA AUTONOMÍAS XUNTA



Los actos serán de "formato pequeño" en el primer semestre, con la previsión del horizonte internacional a partir de 2022



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 (EUROPA PRESS)



La directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, ha informado de que la Xunta trabaja en una reformulación bienal de la programación del Xacobeo tras la prórroga de Año Santo concedida por el papa Francisco para su ampliación a 2022.



En respuesta a una pregunta del PSdeG en la comisión de Turismo, Nava Castro ha dicho ser "consciente" de que la evolución de la pandemia no permite una programación "estable", por lo que va a ser "adaptable" de forma "continua" en función de las restricciones. Una cuestión que obliga a que los grandes actos deben "posponerse".



Explica que se esperaba presentar la programación entre finales de enero y comienzos de febrero, pero la "negativa" evolución de la covid lo impide.



Y es que las medidas de movilidad "dificultan cualquier programación con un mínimo de estabilidad", por lo que se debe seguir el "sentidiño". "Nos tenemos que adaptar a lo que tenemos", deja claro.



HORIZONTE INTERNACIONAL EN 2022



De tal forma, los primeros meses de 2021 serán con actos en Galicia de "formato pequeño", mientras será a partir de la celebración de Fitur (finales de mayo) cuando se apueste por una intervención a nivel estatal.



Prevé que en el segundo semestre de este año pueda contarse también con Portugal. Y el horizonte de ámbito internacional no se espera hasta 2022.



Tras destacar el "impresionante esfuerzo" del sector turístico para salir adelante, Nava Castro ha defendido la "multitud de medidas" puestas en marcha por la Xunta para su reactivación.



Aquí, ha puesto en valor la partida de casi 86 millones en los presupuestos de este año de la Xunta para el Xacobeo, lo que contrapone con los "cero euros" en los Presupuestos Generales del Estado.



Además, se apuesta por la promoción de Galicia como un destino seguro, a lo que se suma el 'seguro coronavirus' que se pondrá en marcha.



CRÍTICAS DEL PSDEG



En su toma de la palabra, la diputada socialista Leticia Gallego ha lamentado que se "sigue sin saber en qué va a consistir la reformulación del Xacobeo", "ni qué se va a hacer en Galicia con el Xacobeo".



"Me quedo como estoy", ha dicho sobre la intervención de Nava Castro. "No nos dijo nada sobre la programación", reprocha. De hecho, avisa de que esto le "lleva a pensar que no existe" ninguna previsión de actos, lo que le parece "gravísimo".



"Estamos ya con la celebración y aún no sabemos en qué consiste esa programación", se queja Gallego, que avisa de los "más de 100.000 empleos en peligro" en el sector turístico.