Panamá arranca la vacunación contra la covid con una drástica reducción de dosis

Una enfermera aplica la vacuna Pfizer / BioNTechcontra la COVID-19 a Gaona de Cocheran (i) de 59 años, jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos y la primera persona en recibir la vacuna, hoy en el Hospital Santo Tomás (HST) en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Panamá, 20 ene (EFE).- Panamá, segundo país de América con la tasa de incidencia más alta del coronavirus SARS-CoV-2 después de EE.UU., comenzó este miércoles su campaña de inmunización contra la covid-19 con la vacuna de Pfizer/BioNtech, tras la llegada de la primera remesa con menos dosis de las que se habían pactado.

"Hoy se inicia este proceso, la estrategia dinámica de vacunación. Me siento orgulloso desde anoche, con mucha ilusión y la esperanza que nos da este primer lote. Estamos preparados", dijo el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, durante el acto.

Violeta Gaona de Cocherán, una enfermera de 59 años y jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santo Tomás (HST) en Ciudad de Panamá, recibió la primera inoculación, dando inicio así a la campaña de vacunación en este nosocomio, uno de los más reconocidos del país.

"Estoy agradecida con Dios porque ya contamos en nuestro país con la primera remesa de vacunas para el bienestar de la población (...) no tengan temor en vacunarse, tenemos que ser positivos", dijo a los periodistas la enfermera antes de recibir la dosis.

El inicio del proceso de vacunación se da cuando Panamá, con 301.534 contagios y 4.864 muertes de la covid-19, vive un agresivo repunte de la enfermedad con cifras récord de nuevas casos, defunciones y pruebas diagnósticas realizadas, y que ha obligado a implantar restricciones de movilidad y cuarentenas.

Panamá recibió en la madrugada de este miércoles su primera remesa de vacunas Pfizer/BioNtech con 12.840 dosis, una cantidad reducida drásticamente por problemas de capacidad de producción de la farmacéutica, pues en este primer envío se esperaban 40.000 vacunas.

Las autoridades sanitarias dijeron que se está a la espera de que la farmacéutica confirme la fecha de llegada del segundo lote de las vacunas, y que se guardará la mitad de las inoculaciones recibidas para la aplicación de la segunda dosis a las 6.400 personas que se vacunarán estos días.

El país cuenta con un cronograma de vacunación dividido en cuatro fases, en las que se inoculará a 1,62 millones de personas y en una quinta, a partir de octubre, a 1,25 millones más, dando prioridad al personal médico y los adultos mayores.

En la primera fase, que comenzó este miércoles, será vacunado el personal sanitario que está tratando a pacientes con covid-19 hospitalizados, aunque las autoridades no han comunicado la cifra de vacunados para el día de hoy.

Hay trazado un plan de distribución terrestre, aéreo y marítimo, a cargo de las fuerzas de seguridad, para llevar las dosis a todas las regiones del país, mientras que hay cuatro congeladores para guardar las vacunas, la mayoría ubicados en la capital.

"Se va a estar viendo cada movimiento, porque es una carga sumamente valiosa (...) ahora, manos a la obra, tenemos un gran trabajo por delante y una enorme misión", añadió el mandatario panameño.

Además, tienen planeado habilitar 1.101 centros de vacunación contra la covid-19, entre ellos escuelas de todo el país.

Panamá ha destinado 56 millones de dólares para la compra de 5,5 millones de vacunas: 3 millones de Pfizer; 1.092.000 de AstraZeneca; 300.000 de Johnson y Johnson, y 1.112.410 del mecanismo COVAX, de acuerdo con la información oficial.