Netflix con mayor alza desde 2016, acciones en récord: Gráfico

(Bloomberg) -- Netflix Inc. era el mayor ganador del índice S&P 500 el miércoles, tras subir más de 16% a un récord y estar encaminado a registrar su mejor día desde octubre de 2016 después de que el servicio de streaming superara por primera vez el hito de 200 millones de suscriptores. En su informe de resultados, la compañía también informó el martes que su flujo de efectivo le permitiría dejar de depender del financiamiento externo para impulsar su crecimiento. Los resultados llevaron a analistas a elevar su precio objetivo de 12 meses en casi US$47 a US$602,43 por acción.

