Migrantes hondureños llegan a cuentagotas a la frontera de México-Guatemala

Tapachula (México), 19 ene (EFE).- Pequeños grupos de migrantes hondureños han arribado en las últimas horas a la frontera entre México y Guatemala, tras burlar a las fuerzas de la Policía Nacional Civil y al Ejército de Guatemala para intentar ingresar a territorio mexicano.

En la ciudad de Tecún Umán, Guatemala, se observan decenas de migrantes que descansan en grupos, otros deambulando y unos más en busca de ayuda para recabar alimentos que les permitan permanecer en territorio guatemalteco.

Hace tres días, algunos migrantes hondureños rodearon los puestos de control del gobierno de Guatemala y desde entonces han llegado a los albergues o lugares de acogida en busca de refugio, pero no son aceptados. Únicamente les brindan alimentos, agua y un equipo de limpieza.

Sergio Madariaga, originario de Santa Bárbara, Honduras, quien iba acompañado de otros 30 extranjeros, aseguró a Efe que van a esperar en el poblado fronterizo para poder cruzar a México porque quieren mejorar su calidad de vida con empleo que les pueda brindar el Gobierno mexicano.

La idea de Madariaga es establecerse en México, ya que el problema de su país de origen es que no hay trabajo, lo que les obliga a marcharse. El migrante fue claro: los centroamericanos seguirán saliendo de sus países, porque "a la migración no la parará nadie".

"Nos hemos venido de bus en bus, al llegar a la casa del migrante nos dijeron que nuestra estancia era temporal porque venía un comando a traernos y que fuéramos breves, por lo que muchas familias abandonaron el lugar para esconderse. Afortunadamente vino el comando, pero solo a vigilar y se fue", relató.

Hasta esa ciudad, frontera con México, siguen llegando cientos de migrantes para reagruparse y sortear a las autoridades de Guatemala y México a través de balsas con las que cruzar el río Suchiate, y por los puntos ciegos que tienen a lo largo de los 700 kilómetros de la frontera que comparten ambos países.

REFUERZAN OPERATIVOS

En la frontera con México, el gobierno de Guatemala ha reforzado los operativos del Ejército y de la Policía Nacional Civil a cuyos agentes se les ve en las calles y lugares cercanos a la casa del migrante que atiende a los extranjeros de manera temporal.

A las afueras de este lugar y sobre la ribera del río Suchiate, los agentes mantienen rondines para evitar que las personas se suban a las balsas y se aventuren a cruzar a suelo mexicano.

Percy Cervera, sacerdote administrador de la casa del migrante de Tecún Umán, aseguró que desde hace tres días han estado llegando por cuenta propia grupos pequeños que van desde cinco hasta 20 personas.

La casa del migrante tiene capacidad para 80 personas y cuando llegan caravanas pueden alojar hasta unas 500, pero ahora con la pandemia de la covid-19 solo alcanzan a albergar a 20 o 30 migrantes por las medidas sanitarias.

En tanto, en algunas calles, el Ejército guatemalteco, con agentes armados, hace recorridos a pie para evitar la aglomeración de los extranjeros en lugares públicos, negocios o en la ribera del Suchiate.

Los migrantes que llegan a la frontera buscan unirse. Otros, en cambio, se dieron cuenta de que será difícil continuar su ruta y están retornando a su país.

En el lado mexicano, las autoridades reforzaron la frontera con 800 agentes de la Secretaría de Marina Armada de México, Guardia Nacional y del Ejército mexicano además de personal de migración, ante la posible llegada de los grupos de personas migrantes.

Los agentes mexicanos se han desplegado en los principales pasos informales del municipio de Ciudad Hidalgo, ubicado a unos metros del río Suchiate donde no dejan pasar a ningún extranjero sino cuenta con su tarjeta de visitante regional o permanente.

Este martes, un grupo de hondureños abordó una balsa del lado de Guatemala, en Tecún Umán, para cruzar el río Suchiate, pero al llegar al lado mexicano, los agentes les negaron el ingreso y regresaron a Guatemala.

DISPERSOS EN TERRITORIO GUATEMALTECO

Este martes, el Ejército de Guatemala calculó que unos 1.500 hondureños que integraban una caravana de migrantes que pretendía llegar a Estados Unidos aún permanecen en el territorio, luego de que las autoridades disolvieran el lunes a la multitud.

Según la institución, más de 3.600 migrantes han sido retornados a territorio hondureño.

El lunes, las fuerzas de seguridad de Guatemala disolvieron a la fuerza a la caravana de más de 6.000 hondureños que buscaba llegar a EE.UU. y que se encontraba varada desde el sábado en el departamento de Chiquimula, a 177 kilómetros al este de la Ciudad de Guatemala.

En los enfrentamientos del lunes y domingo, cuando también se registraron incidentes, resultaron heridos levemente dos soldados y decenas de migrantes, aunque ninguno de gravedad.

Los hondureños pretendían llegar en caravana a Estados Unidos para huir de la pobreza y la violencia de su país, en busca de trabajo y mejores condiciones de vida.