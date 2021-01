México.- López Obrador dice que el informe de la DEA sobre Cienfuegos se reveló para mostrar su falta de profesionalidad

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha respondido a la críticas que llegaron desde Estados Unidos después de que el informe de la DEA contra el recientemente exonerado exministro de Defensa Salvador Cienfeugos 2012-2018) fuera difundido, afirmando que el objetivo era demostrar que se "armó" una investigación "sin profesionalidad, indebida y sin ética".



"No es posible que se lleve a cabo una investigación con tanta irresponsabilidad, sin sustento y que nos quedemos callados. Imagínense que el Gobierno de México que encabezo se quede callado. Perdemos autoridad, terminamos como encubridores ante los ojos de los mexicanos y ante los ojos del mundo", ha defendido López Obrador.



La semana pasada, la Fiscalía de México decidió no llevar a cabo acciones legales contra el exministro Cienfuegos al considerar que no tuvo relación alguna con los delitos de narcotráfico y crimen organizado por los que fue detenido el pasado mes de octubre en Estados Unidos.



Días después del Departamento de Justicia de Estados Unidos expresó a México su "decepción" tras la divulgación de esta información "confidencial", llegando incluso a cuestionar que "deban seguir compartiendo este tipo de informaciones" en un futuro.



Sin embargo, López Obrador ha defendido el actuar de las autoridades mexicanas pues se trata de una cuestión de soberanía y de prestigio, ya que desde Washington "saben que no se puede poner en entredicho la credibilidad de un Gobierno. Ellos no aceptarían esto y nosotros tampoco".



"Esa es la ofensa a México. Cualquier ciudadano mexicano que sea víctima de la fabricación de un delito debe ser protegido, no podemos permitir injusticias No podemos fabrica delitos a nadie, se trata de quien se trate", ha dicho.



"Dimos a conocer el expediente para que se supiera, sin esconder nada, que no hay elementos, de que en efecto se fabricó el delito", ha remarcado López Obrador, quien se ha preguntado qué hubiera pasado si no se hubiera hecho así.



"Si no lo hacemos surge la sospecha (...). Los corifeos empiezan a gritar como pregoneros, 'no hay transparencia, qué es lo que ocultan, son iguales, que iban a combatir la impunidad y la están garantizando', de ahí que di la instrucción de que se diera a conocer todo el expediente", ha explicado.



No obstante, el presidente mexicano ha descartado que esta decisión pueda enturbiar las próximas relaciones con la Administración entrante del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, pues confía en que "hay bastante comprensión".