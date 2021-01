Mario Pascual Vives, satisfecho tras el tercer grado penitenciario para Iñaki Urdangarín

22/09/2020 Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarín POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 20 (CHANCE)



Iñaki Urdangarín ha obtenido por fin el tercer grado penitenciario, por el que a partir de ahora disfrutará de la semilibertad y sólo tendrá que acudir al Centro de Inserción Social Melchor Rodríguez García de Alcalá de Henares para dormir de lunes a jueves, pudiendo disfrutar de todos los fines de semana libres. Una decisión judicial firme que llega después de serle denegada en tres ocasiones, y de la que Mario Pascual Vives, abogado del vitoriano, nos ha hablado satisfecho



- CHANCE: ¿Le han dado ya el tercer grado a Iñaki Urdangarin verdad?



- MARIO PASCUAL: Sí, así es. Por fin.



- CH: ¿Es definitivo? ¿La Fiscalía ya no va a recurrir?



- MARIO PASCUAL: No sé lo que hará, pero en trámites previos se adhería a mi recurso por lo tanto he de pensar que ahora no impugnará. Pero bueno, habrá que esperar



- CH: ¿Imagino que ya habrá hablado con él?



- MARIO: No. No se puede



- CH: ¿Cuándo tiene pensado comunicárselo?



- MARIO: Cuando él pueda, cuando él pueda. De momento no se pude



- CH: ¿Después de pasar la cuarentena don Iñaki se ha tenido que vacunar?



- MARIO: No lo sé. Estos detalles los desconozco porque hace mucho tiempo que no puedo hablar con él.



- CH: ¿Imagino que ha sido el mejor regalo que puede recibir Iñaki Urdangarin?



- MARIO: Pues sí, sí, sí



- CH: ¿Familiar y personalmente como cree que esto le va a beneficiar?



- MARIO: Yo creo que lo que sí podrá tener es más contacto con su familia. Especialmente con la de origen porque la otra es más complicado. Pero bueno, con la pandemia los desplazamientos son más complicados. Pero con su familia de origen pienso que podrá tener más contacto.



- CH: ¿Le preocupaba el tema de la relación con los compañeros tras haber estado solo durante dos años?



- MARIO: No lo sé. No sé cómo va a ir eso



- CH: ¿No sabía usted que tenía que pasar la cuarentena?



- MARIO: No, son temas internos de los centros penitenciarios a los que no tenemos acceso.