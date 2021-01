Malí.- Prohíben una manifestación contra la presencia de tropas francesas en Malí

13/01/2013 Militares franceses de la operación Barkhane en Malí POLITICA MALÍ JEREMY LEMPIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Malí han prohibido este miércoles una protesta prevista para esta tarde en la capital del país, Bamako, contra la presencia de tropas francesas en el marco de la operación Barkhane, la estrategia antiterrorista de Francia para la región del Sahel.



El portavoz del gobernador del Bamako, Daniel Dembélé, ha indicado que la protesta no ha sido permitida debido a las restricciones impuestas para frenar los contagios de coronavirus en el país.



La prohibición ha sido anunciada, además, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, señalara que tiene previsto reducir la presencia militar francesa en la región africana del Sahel. En este sentido, ha especificado que la llegada de fuerzas especiales de otros países europeos a la zona permitirá a París realizar cambios.



La presencia de las tropas francesas ha provocado el recelo de la población local, así como numerosas críticas y protestas, tanto en la calle como a través de las redes sociales.



Detrás de la convocatoria de la protesta prevista para este miércoles hay miembros del Consejo Nacional de Transición (CNT), el cuerpo legislativo creado para el periodo de transición tras el golpe de Estado perpetrado el pasado 18 de agosto en el país y cuyo objetivo es lograr el restablecimiento de un gobierno civil.



Sin embargo, por el momento la transición sigue en manos del Ejército, que ha reafirmado que sigue estando comprometido a colaborar con Francia sobre el terreno. La cuestión sobre la presencia de las tropas francesas podría ser un asunto de división dentro del CNT, cuya cúpula ha asegurado "no tener nada que ver" con la marcha contra el Ejército francés, según informaciones del portal de noticias Malijet.



Sin embargo, el movimiento que se encuentra detrás de la convocatoria de las protestas ha matizado que la presencia francesa "ya no tiene razón de ser en Malí y que debe regresar a casa".



Siriki Kouyaté, portavoz del movimiento, ha señalado así que su postura "no cambiará" y que "la disuasión es una lucha equivocada". "Si la transición es creíble hoy, es gracias a nosotros. No somos Playstations a control remoto. Hay individuos que nacen para ser esclavos y no somos de esa raza. Tenemos dos tipos de enemigos: los que acechan en las sombras dentro del país y los que están fuera", ha alertado.



En este sentido, ha llamado a "luchar con las mismas armas". Por su parte, Adama Ben Diarra, que también forma parte del CNT, ha aseverado que el objetivo de la marcha es "expulsar del territorio al Ejército francés", al que acusa de "saquear el país y sus recursos".