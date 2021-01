Lady Gaga y Garth Brooks iluminan la emotiva ceremonia de juramento de Biden

Lady Gaga se prepara para cantar el himno nacional de Estados Unidos en la ceremonia de juramentación del presidente Joe Biden en Washington D.C. Enero 20, 2021. REUTERS/Kevin Lamarque

Por Jill Serjeant

20 ene (Reuters) - Una emocionada Lady Gaga interpretó una dramática versión del himno nacional de Estados Unidos mientras Garth Brooks cantó a capela en la juramentación del presidente Joe Biden el miércoles, en una ceremonia que tuvo como objetivo promover la unidad luego de una reñida elección.

La superestrella pop, conocida por sus extravagantes atuendos, se lució con una enorme falda fucsia y un top negro adornado con una gran paloma dorada mientras se acercaba a cantar "The Star-Spangled Banner".

Con una sonrisa en el rostro, Gaga giró en un momento para hacer un gesto a la bandera estadounidense que ondeaba en lo alto del Capitolio, la sede del Congreso que hace apenas dos semanas fue escenario de un ataque de los partidarios del presidente saliente Donald Trump.

Gaga "sonaba increíble cantando el Himno Nacional", escribió la periodista Katie Couric en un tuit.

Antes de su actuación, Gaga dijo en Twitter que estaba orando por un día de paz. "Mi intención es reconocer nuestro pasado, ser sanadora de nuestro presente y ser apasionada por un futuro en el que trabajemos juntos, con amor", añadió.

El cantante de country Brooks, quien es republicano, se quitó el sombrero negro para cantar una versión a capela de "Amazing Grace" y pidió a los estadounidenses en la ceremonia y en su casa que canten con él el último verso.

"Estoy tan cansado de estar dividido", dijo a periodistas antes de la ceremonia Brooks, quien también actuó en la inauguración de Barack Obama en 2009.

Jennifer López, vestida con pantalones blancos y un abrigo largo haciendo juego, interpretó un popurrí de "This Land is Your Land" y "America The Beautiful", además de decir parte del Juramento a la Bandera en español.

(Reporte de Jill Serjeant, editado en español por Daniela Desantis)