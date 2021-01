La vacuna en ciudades de Brasil, buenas noticias para sus vecinas de Uruguay

Una enfermera fue registrada este lunes al vacunar a miembros del personal de la salud, en Sao Paulo (Brasil). EFE/Fernando Bizerra Jr

Montevideo, 20 ene (EFE).- La llegada de las primeras vacunas a muchas ciudades de Brasil, entre ellas las fronterizas con Uruguay, fue una buena noticia para el pequeño país suramericano, golpeado por la covid-19 en las localidades binacionales y que aún no tiene una respuesta de las autoridades al tema de la inoculación.

En este momento, los departamentos (provincias) de Rivera y Rocha, limítrofes con el estado de Rio Grande Do Sul, se encuentran junto a Montevideo en zona roja de riesgo de la pandemia del índice de Harvard, a la que se llega con un promedio de 25 casos cada 100.000 personas en una semana.

Con una media de casos de 49,61 en los últimos siete días y 556 casos activos la primera, y una media de 25,84 y 182 personas cursando la enfermedad la segunda, ambas zonas son de las más complicadas que tiene el país, donde Montevideo -donde vive la mitad de los 3,3 millones de habitantes del país- sigue estando a la cabeza con 4.472 activos.

Por ello, el comienzo de la inoculación del otro lado de la frontera es visto como algo "muy positivo", según explicó a Efe Delvair Amarilla, presidenta de la Corporación Rochense de Turismo.

Desde su punto de vista, la vacunación en el municipio brasileño de Chui va a disminuir "el miedo" que existe entre quieres quieren visitar esa zona fronteriza, cuyos comercios, dijo, fueron golpeados por el cierre de fronteras.

De acuerdo con esto, mostró su deseo de que la llegada de la vacuna a la ciudad con la que existe una frontera seca y mucha gente de la localidad de Chuy (Uruguay) mantiene una vida binacional, pueda "mover el horizonte" de la apertura fronteriza.

Rocha, situado en el sureste del país, es junto a Maldonado uno de los principales destinos elegidos por la gente durante la temporada estival.

En el caso de Rivera, fue uno de los departamentos que dio quebraderos de cabeza a las autoridades, ya que la ciudad homónima y capital está solo separada por una calle de Santana do Livramento y, por ello, desde el comienzo se vio afectada por casos de covid-19.

Desde que se decretó la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020, Uruguay acumula 33.446 casos (7.706 activos, de los que 104 están en cuidados intensivos) y 330 fallecidos.

Brasil, con una población de 212 millones de habitantes, arrancó esta semana su campaña nacional de vacunación tras la compra de más de 100 millones de dosis de la vacuna de Oxford y la obtención de la licencia para producirla en su territorio.

Además, aguarda el envío de dos millones de dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford desde el Instituto Serum indio, uno de los fabricantes de la fórmula.