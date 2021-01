La UE confía en una transición pacífica en EE.UU. para reiniciar su relación

Charles Michel. EFE/EPA/TIAGO PETINGA/Archivo

Bruselas, 20 ene (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, confió en que la jornada de hoy en Estados Unidos sea una de "transición pacífica" y pidió al nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, construir juntos un "pacto fundacional" para reconstruir la relación entre ambos bloques, dañada durante la era Trump.

"Los eventos en el Capitolio nos impresionaron, pero la oscuridad de la violencia no apagará la luz de la democracia. Hoy, Joe Biden toma posesión de su cargo como presidente de Estados Unidos. Este será, espero, un día de transición pacífica, un gran día para la democracia estadounidense como lo ha sido en los últimos 200 años", dijo Michel.

El presidente del Consejo compareció ante el Parlamento Europeo en un debate sobre las nuevas perspectivas para la nueva relación entre la Unión Europea y Estados Unidos a pocas horas de la toma de posesión del líder demócrata como nuevo presidente, un momento que Michel confió sea de inflexión para rejuvenecer los vínculos entre ambos.

"Juntos, debemos ser los cimientos del orden mundial basado en reglas, trabajando para la paz, la seguridad, la prosperidad, la libertad, los derechos humanos y la igualdad de género". pidió Michel.

El político belga invitó a Biden a acudir a Bruselas a una reunión extraordinaria del Consejo Europeo, posiblemente en paralelo con una cumbre de OTAN, para comenzar a trabajar en los que, a su juicio, deben ser los pilares de la nueva relación: impulsar la cooperación multilateral, combatir la pandemia, abordar el cambio climático, reconstruir las economías y unir fuerzas en paz y seguridad.

VON DER LEYEN: "EUROPA VUELVE A TENER UN AMIGO EN LA CASA BLANCA"

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideró la jornada de hoy como “un mensaje de esperanza al mundo que está esperando la vuelta de Estados Unidos a un círculo de países que piensan parecido” y “la prueba de que, tras cuatro largos años, Europa vuelve a tener un amigo en la Casa Blanca”.

Von der Leyen dijo que Europa “está lista” para un nuevo comienzo con “su socio más antiguo” y añadió que el retorno de Estados Unidos al Acuerdo de París es un “potente punto de partida” para ello, aunque esperó poder cooperar también en ámbitos como la protección de la biodiversidad y el camino hacia la neutralidad climática.

No obstante, la presidenta alemana también advirtió que la “sensación de alivio que muchos compartimos” ante la marcha de Donald Trump no debe ser un engaño: “Trump será historia en unas horas, pero sus seguidores permanecen”, añadió.

El episodio de la insurrección en el Capitolio es “lo que sucede cuando el discurso de odio y las noticias falsas se convierten en un peligro para la democracia”, avisó la presidenta, que pidió tomarse estas imágenes como “una advertencia”.

“No podemos asumir que somos inmunes a estos fenómenos”, recalcó Von der Leyen, que pidió “escuchar a los miedos y preocupaciones de los ciudadanos”.