La Policía interviene un acto electoral de Acuña por incumplir las medidas sanitarias

En la imagen, el empresario César Acuña, candidato por Alianza Para el Progreso (APP) para los comicios presidenciales de abril en Perú. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Lima, 19 ene (EFE).- La Policía peruana intervino este martes un acto de campaña del empresario César Acuña, candidato por Alianza Para el Progreso (APP) para los comicios presidenciales de abril, en un local de la ciudad norteña de Piura, donde se incumplían las medidas recomendadas para evitar la propagación de la covid-19.

Los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) irrumpieron en el local de campaña donde estaba prevista la conferencia del líder de APP y desalojaron a los asistentes, que se aglomeraron en los exteriores del salón, sin respetar el distanciamiento social.

El candidato presidencial tuvo que retirarse del lugar, resguardado por sus propios simpatizantes, y la celebración del acto fue trasladada a otro auditorio de Piura, según confirmaron medios locales.

La campaña electoral de Acuña avanza a pesar de estar pendiente del recurso de apelación que APP presentó luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima excluyera su candidatura por haber omitido declarar la propiedad de un inmueble en su inscripción.

ACUSACIONES CONTRA EL GOBIERNO

Durante el acto de campaña, Acuña aseguró que la Policía actuó de manera "abusiva" al ingresar al local y señaló que los agentes debieron quedarse afuera porque se estaban "respetando todas las reglas".

El empresario agregó que un agente les informó que tenían una orden de Lima para intervenir, por lo que exigió al Gobierno peruano que "persiga a la pandemia" y que "no esté soñando en César Acuña".

En la misma línea se manifestó el partido que, a través de sus redes sociales, aseveró que el acto era una conferencia de prensa en la que "solo se convocó a medios de comunicación".

"El Gobierno morado no quiere que se haga campaña" para "favorecer a su candidato", pues "solo eso explica que la Policía haya entrado a una conferencia de prensa a pesar de no incumplir ningún protocolo", señaló la formación política en referencia al Partido Morado, del que procede el presidente interino Francisco Sagasti.

En una apelación directa al mandatario transitorio, APP concluyó así su mensaje en Twitter: "Presidente Sagasti, respetamos que su candidato no realice actividades porque aparentemente no tiene nada que decir, pero hay que jugar limpio".

"LA POLICÍA HACE SU TRABAJO"

Por su parte, el ministro del Interior, José Elice, dijo en declaraciones a la emisora RPP que los agentes actuaron ejerciendo su labor de control de las medidas sanitarias decretadas para frenar la propagación del virus y descartó que la acción obedezca a una orden del Ejecutivo contra la campaña del partido derechista.

"Escuché las palabras de don César Acuña, y él puede tener la seguridad que esto no responde a una orden del Gobierno ni del Ministerio del Interior. Se lo aseguro", señaló el titular de la cartera de Interior.

Elice reiteró que "simplemente" la Policía estaba "desarrollando su trabajo" de manera "cuidadosa y prudente".

CAMPAÑA EN PLENA SEGUNDA OLA

La semana pasada, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se reunió con los partidos que participan en las elecciones del próximo 11 de abril para promover el Pacto Ético Electoral, que en esta ocasión incluirá el cumplimiento de medidas sanitarias.

No obstante, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas, solicitó al al Ministerio de Salud dictar normas específicas para la regulación de medidas sanitarias en las campañas electorales.

Actualmente el ente electoral no tiene forma legal de sancionar a los candidatos que infrinjan las normas genéricas establecidas para prevenir el avance del coronavirus, que ya deja en Perú más de 38.930 fallecidos.

De hecho, el país sudamericano se encuentra en la etapa inicial de la segunda ola de contagios del SARS-CoV-2, mientras espera la llegada de las primeras vacunas procedentes del laboratorio chino Sinopharm, prevista para finales de enero.