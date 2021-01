La Eurocámara aprueba mayores poderes para la UE en controversias comerciales. EFE/EPA/KENZO TRIBOUILLARD

Bruselas, 19 ene (EFE).- El pleno del Parlamento Europeo (PE) aprobó este martes nuevas reglas que permitan a la Unión Europea (UE) aplicar contramedidas en las disputas comerciales en un momento en que el mecanismo de arbitraje de la Organización Mundial del Comercio (OMC) está bloqueado por Estados Unidos.

Con 653 votos a favor, 10 en contra y 30 abstenciones, la mayoría de los eurodiputados respaldaron este acuerdo político entre el Parlamento y el Consejo para dotar a la UE de mayores poderes en la resolución de controversias comerciales.

Una vez que entre en vigor, la UE podrá introducir contramedidas cuando obtenga un dictamen favorable de un grupo especial de solución de diferencias de la OMC o en virtud de acuerdos bilaterales y regionales cuando la otra parte no coopera en la solución de la diferencia, explicó la Eurocámara en un comunicado.

En concreto, la UE podrá ser capaz de aplicar contramedidas en el ámbito de los servicios y de ciertos derechos de propiedad intelectual, que representan una parte esencial de sus intercambios comerciales.

Antes de la revisión de este texto, la UE podía simplemente reaccionar en el campo de los bienes y los mercados públicos.

"Con este reglamento, estamos enviando un mensaje claro: hay normas que rigen el comercio internacional y deben ser respetadas por todos. No hay excepciones", subrayó la ponente del reglamento la diputada francesa Marie-Pierre Vedrenne, del grupo Renew Europe.

La eurodiputada señaló que "Europa dispone ahora de un instrumento adicional creíble, eficaz y ambicioso para reforzar sus políticas comerciales y garantizar su autonomía estratégica".

No obstante, Vedrenne reiteró que "Europa seguirá siendo un firme partidario del sistema multilateral y defendiendo las normas de la OMC", pero lamentó que "el punto muerto en el sistema internacional de solución de controversias persiste".

Con el fortalecimiento de estas normas, la UE podrá proteger sus intereses comerciales contra los socios que actúan ilegalmente, añadió.

Tras este paso dado por el Parlamento, el Consejo aprobará formalmente el reglamento revisado que se publicará en el Diario Oficial y entrará en vigor 20 días después.

Por otra parte, el Parlamento insistió en la creación de un futuro instrumento que permita a la UE disuadir y combatir la coacción de países que traten de imponerle opciones políticas.

La Comisión ha acordado presentar esa legislación a más tardar a finales de año y los Estados miembros se han comprometido a abordar la cuestión.