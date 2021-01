La Audiencia Nacional confirma prisión para el creador del antivirus McAfee mientras se tramita su extradición a EEUU

25/09/2020 Imagen de la fachada de la Audiencia Nacional (Madrid) POLITICA ÓSCAR CAÑAS - EUROPA PRESS



La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la situación de prisión provisional acordada para el empresario John McAfee, creador del antivirus McAfee, mientras se tramita su extradición a Estados Unidos, donde está reclamado por cinco delitos de evasión de impuestos y otros tantos de impago de impuestos.



En un auto con fecha del 14 de enero de 2020, la Sala ha rechazado las alegaciones expuestas en el recurso de apelación presentado por el reclamado en relación con el transcurso del plazo legal concedido a las autoridades de Estados Unidos para la remisión de la documentación extradicional, así como la falta de legitimidad y de la necesidad de la medida impuesta.



Los magistrados reiteran los argumentos que motivaron el auto dictado el pasado mes de diciembre, cuando confirmaron la decisión que adoptó el exjuez instructor José de la Mata de enviarle a prisión provisional mientras se tramita el proceso de extradición.



En este sentido, la Sala insiste en que, además de la sustracción a la acción de la Justicia en su país y otro intermedio y la negativa manifestada a la entrega, "es insuficiente el arraigo personal y familiar que invoca, dada la escasa antigüedad del contrato de arrendamiento que aporta (enero de 2020, nueve meses antes de la detención) y que no puede deducirse de la documental médica que acompaña riesgo para su salud derivado de su permanencia en prisión, la cual refleja dolencias propias de su edad, 75 años".



En todo caso, añade el tribunal, "nada obsta a que pueda seguir su tratamiento en el centro penitenciario. Y que no le impediría huir de ser necesario, como se deduce de sus movimientos anteriores por varios países".



INGRESOS NO TRIBUTADOS



El multimillonario estadounidense John David McAfee fue detenido el pasado 3 de octubre en el aeropuerto de El Prat de Barcelona y un día después compareció ante el magistrado --que en ese momento se encontraba de guardia-- por videoconferencia.



Según el fiscal estadounidense, McAfee obtuvo millones en ingresos promoviendo criptomonedas, trabajos de consultoría, conferencias y venta de los derechos de la historia de su vida para un documental. Estas actividades le generaron unos considerables ingresos, a pesar de lo cual entre 2014 y 2018 no presentó declaraciones de impuestos.



La acusación no indica que durante estos años McAfee haya recibido ingresos o haya tenido alguna conexión con la empresa antivirus que lleva su nombre. Durante esos años, el magnate supuestamente eludió su obligación tributaria al ordenar que sus ingresos se pagaran en cuentas bancarias y cuentas de intercambio de criptomonedas a nombre de los nominados.



Además señala que McAfee intentó evadir el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS, en inglés), la Hacienda de Estados Unidos, ocultando activos, incluidos bienes inmuebles, un vehículo y un yate, a nombre de otros.