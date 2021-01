Guinea.- Condé desvela parcialmente un Gobierno de continuidad con muy pocas caras nuevas tras su polémica victoria

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente de Guinea, Alpha Condé, ha anunciado la composición del nuevo Gobierno tras su controvertida victoria en las elecciones celebradas el 18 de octubre, cuyos resultados han sido rechazados por la oposición, un Ejecutivo en el que casi no hay caras nuevas, en una línea continuista en Conakry.



El mandatario, de 82 años, ha desvelado el nombramiento de 16 ministros, casi todos ya integrados en el anterior Gobierno, a excepción del titular de Exteriores, Ibrahim Kalil Kaba, quien fuera secretario de la Presidencia, según ha recogido el portal guineano de noticias Guinée News.



Así, Kalil Kaba sustituirá a Mamadi Touré y será una de las dos caras nuevas del Gobierno, junto a Kadiatou Émilie Diaby, representante del Banco Africana de Desarrollo (BAD) en Togo, quien ha sido nombrada como ministra de Obras Públicas.



Por su parte, Mohamed Diané ha sido confirmado en Defensa, al igual que Tibou Kamara en Industria, Mouctar Diallo en Juventud, Bouréma Condé en Administración Territorial, Albert Damantang Camara en Seguridad, Mory Doumbouya en Justicia, y Mama Kanny Diallo en Planificación y Desarrollo Económico.



Asimismo, mantienen sus puestos Mamadi Camara en Economía y Finanzas, Ismael Dioubaté en Presupuesto, Bountouraby Yattara en Energía, Rémy Lamah en sanidad, Hawa Béavogui en Derechos y Autonomía de las mujeres, y Zénab Nabaya Dramé en Enseñanza Técnica.



Condé ha desvelado de esta forma a 16 de sus futuros ministros, por lo que aún quedan 20 carteras por entregar, si bien por el momento no ha trascendido cuándo realizará el anuncio, en medio de las denuncias de la oposición sobre un fraude en su reelección al frente del país.



El Tribunal Constitucional de Guinea ratificó el 7 de noviembre la victoria de Condé, quien obtuvo el 59,5 por ciento de los votos, según los resultados oficiales, por el 33,5 por ciento recabado por el líder opositor Cellou Dalein Diallo, quien se autoproclamó vencedor el 19 de octubre asegurando que contaba con más del 50 por ciento de las papeletas.



Un total de once candidatos presidenciales --todos, a excepción de Condé-- afirmaron a finales de octubre que los resultados anunciados por la comisión electoral "no se correspondían con lo que ha pasado en las urnas" y varios de ellos, incluido el propio Diallo, presentaron recursos al Constitucional.



Los comicios estuvieron marcados por un repunte de las tensiones por la candidatura de Condé a un tercer mandato, prohibido por la Constitución --si bien el Constitucional lo validó argumentando que las enmiendas a la Carta magna ponían a cero su contador--, lo que ha provocado protestas desde octubre de 2019 que han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad.



El Ejecutivo cifró el 5 de noviembre en 20 los muertos en incidentes violentos desde que se celebraron los comicios. Condé llegó al poder en 2010 tras décadas como líder opositor bajo la dictadura de Lansana Conté y, para optar a un tercer mandato se procedió a la citada enmienda constitucional aprobada en medio del boicot opositor.