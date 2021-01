Guatemala suma 5.313 fallecidos por la covid-19 tras 35 nuevos decesos

En las últimas 24 horas se realizaron 6.273 pruebas para detectar los 1.131 nuevos casos de la covid-19. EFE/ Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 19 ene (EFE).- Las autoridades sanitarias de Guatemala reportaron este martes otros 35 fallecimientos por la covid-19 por lo que el país suma 5.313 muertos por esta enfermedad desde que se detectó en marzo del 2020.

Las estadísticas actualizadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social señalan que en Guatemala se han confirmado 150.277 contagios, 1.131 en las últimas 24 horas.

Según la cartera sanitaria hay 9.370 casos activos del coronavirus y 135.594 personas se han recuperado de la enfermedad.

En las últimas 24 horas se realizaron 6.273 pruebas para detectar los 1.131 nuevos casos de la covid-19.

De los 35 fallecidos reportados este 19 de enero, la mayor parte son producto de retraso en la notificación por parte de las unidades de salud a nivel nacional, por lo que no reflejan las situación actual de mortalidad, aclararon las autoridades.

La ministra de Salud de Guatemala, Amelia Flores, dijo a periodistas que se están analizando varias medidas por la segunda ola del virus que actualmente afecta a la población, pero sin entrar en más detalles sobre las restricciones que se pueden imponer.

Según las autoridades sanitarias, la incidencia estimada acumulada es de 891,4 contagios por cada 100.000 habitantes, la tasa de mortalidad de 31,5 decesos por cada 100.000 personas, mientras que la tasa de letalidad se mantiene en 3,5 por ciento.

Guatemala es el país con más muertos por el coronavirus en Centroamérica, seguido por Panamá, que roza los 4.700 fallecimientos, pero Guatemala tiene casi cuatro veces la población de Panamá.

La cifra de decesos por el virus podría ser mayor, ya que de acuerdo a varios expertos existe un subregistro de fallecimientos.

Según datos oficiales, el 70 por ciento de las personas que mueren en Guatemala por la covid-19 pertenecen al sexo masculino y un 28 por ciento es del sexo femenino. El dos por ciento restante no ha sido determinado.

Del total de fallecidos que acumula el país centroamericano, 2.592 se han registrado en el departamento de Guatemala, que incluye la capital, territorio con más de tres millones de habitantes. La cifra equivale al 48 por ciento del total de muertes en todo el país.

La organización Laboratorio de Datos afirmó este mes que en 2020 hubo un exceso de mortalidad en Guatemala ya que perdieron la vida 12.575 personas más que el promedio habitual de los últimos tres años, según información recabada con el Registro Nacional de Personas (Renap).

De ese total de muertes excesivas, el Laboratorio de Datos advirtió que 7.439 se atribuyen a la covid-19.

Según expertos, el Ministerio de Salud reporta menos fallecidos debido a que no tiene cobertura total en el país, a diferencia del Renap.