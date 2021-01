Gracia afirma que Murthy le confirmó hace dos días que trabajan en fichajes

El entrenador del AD Alcorcón, Juan Antonio Anquela (i), saluda a Javi Gracia (d), técnico del Valencia CF, antes del partido entre el Alcorcón y el Valencia. EFE/JuanJo Martín

Valencia, 20 ene (EFE).- El entrenador del Valencia, Javi Gracia, confirmó que el presidente del club, Anil Murthy, le confirmó en una reunión mantenida el pasado lunes que el club trabaja en incorporar a algún jugador en los últimos días del mercado de invierno.

“El contacto que he tenido con el presidente es que hace tres días vino a ver un poco del entrenamiento y una reunión con él anteayer en la que me comunicó que el club estaba trabajando, nada diferente a lo que se había hablado, para incorporar a algún jugador que refuerce el equipo”, explicó en una rueda de prensa.

No obstante, Gracia dijo que él personalmente está “en la situación" en la que estaban "la semana pasada” y que no tiene “noticia de ningún avance con ningún jugador”

“Mi opinión es que tienen ese interés en reforzar al equipo y sigo centrado en mi trabajo”, señaló Gracia, que aclaró que no lo decía “con ninguna connotación de escepticismo”.

El entrenador esquivó la pregunta de si no se ha interesado por qué tipo de jugador puede llegar. “Ya os he dicho que he trasladado mi posición y ya está clara. El club dentro de las posibilidades que tenga tratará de hacer lo que crea conveniente y poco más puedo hacer”, concluyó.