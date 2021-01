Fútbol/Copa.- Previa del UE Cornellà - FC Barcelona

El Barça debe evitar agrandar la leyenda del Cornellà



BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)



La UE Cornellà recibe este jueves al FC Barcelona en el Municipal de Cornellà en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, competición en la que debutan los blaugranas esta temporada tras perder la final de la Supercopa de España y ante un rival que viene animado tras eliminar al Atlético de Madrid.



Si el Barça quiere superar de inmediato el haber perdido la Supercopa, ante el Athletic Club en la prórroga que forzó el cuadro vasco en el minuto 90, debe evitar que el Cornellà aumente su vitola de 'mata gigantes'.



Los del Baix Llobregat se cargaron al Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone en la ronda anterior, en un partido igualado en el que supieron aprovechar sus oportunidades, que fueron varias, y superar a los rojiblancos (1-0) con gol tempranero de Adrián Jiménez.



Un Jiménez que será una de las bajas para este choque, inédito entre ambos equipos, junto a las de Lobato y David Sánchez. Aún así, el técnico local, Guillermo Romo, quiere que su Cornellà juegue a tener ocasiones, que no se amilane, y busque repetir el momento histórico que fue eliminar al Atlético.



Enfrente tendrá a un Barça muy cambiado, seguro. Sin Leo Messi, sancionado por la roja en esa dura final en Sevilla el pasado domingo, y con varios lesionados y jugadores cansados tras dos prórrogas en la Supercopa, Ronald Koeman podría apostar por renovar aires y dar entrada a los jóvenes.



De hecho, el técnico neerlandés explicó en la previa que los jóvenes en dinámica de primer equipo y los del filial que convocará están más acostumbrados a jugar en campos de hierba artificial como el Municipal de Cornellà, vecino del RCDE Stadium del Espanyol que este año no visitará el equipo culé.



Ilaix Moriba o Konrad De la Fuente podrían ser dos de las caras que se busquen tener más oportunidades en Cornellà. Igual que Riqui Puig o Francisco Trincao, que deben impresionar a Koeman. En la portería, salvo sorpresa, también habría relevo y Neto sería titular.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



UE CORNELLÀ: Juanma; Rulo, Dorca, Kevin Presa, Eloy, Maxi; Guzmán, Pol Moreno, Borja García; Agus Medina y Ontiveros.



FC BARCELONA: Neto; Mingueza, Araujo, Umtiti, Junior; Moriba, Pjanic, Riqui Puig; Trincao, Braithwaite y Dembélé.



--ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano).



--ESTADIO: Municipal de Cornellà.



--HORA: 21.00/DAZN.