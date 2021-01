Fútbol.-Willian José mete a la Real en octavos como regalo de despedida

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El delantero de la Real Sociedad Willian José fue el artífice del pase de los donostiarras a los octavos de final de la Copa del Rey, en un duelo que les enfrentó al Córdoba (0-2), gracias a un doblete que podría ser el último como realista después de permanecer en negociaciones con el Wolwerhampton de la Premier League en busca de más protagonismo.



La Real tuvo que sudar para tumbar al Córdoba de Segunda B, un equipo entrenado por Pablo Alfaro que llevaba seis partidos sin encajar un gol, incluida su victoria ante el Getafe en la anterior ronda copera. Sin embargo, este miércoles los andaluces cayeron a manos de una Real enrabietada tras su derrota en los penaltis de las semifinales de la Supercopa y dos goles de Willian José arreglaron el envite.



La mejor ocasión de los vascos, minutos antes del primer tanto del partido, llevó la firma de Jon Guridi, que no pudo concretar con el balón en una acción clarísima dentro del área pequeña. Cuando el azpeitiarra ya cantaba gol apareció Manuel Farrando para evitar la diana con su cuerpo. Merquelanz había sido el autor del pase. Los cordobeses seguían agarrándose a su buena defensa. Estaba invictos desde que llegó Alfaro a su banquillo y eso no era casualidad.



Sin embargo, a dos minutos de alcanzar la hora del encuentro, Willian José apareció en el área pequeña para meter la pierna y hacer bueno el centro exquisito de Roberto López. El 0-1 apagó a un Córdoba que se fue quedando sin gasolina ante el vigente finalista de la competición del 'KO', que todavía tiene pendiente disputar la final de la temporada pasada ante el Athletic Club.



Para colmo del Córdoba, que se quedó con diez en los minutos finales por la expulsión de Alberto del Moral, la Real puso el 0-2 con un zapatazo tremendo de Willian José desde fuera del área. Un derechazo inapelable para Edu Frías, el sexto gol del hispano-brasileño de esta temporada y quizá el último a las órdenes de Imanol Alguacil.