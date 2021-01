Fútbol.- Mendilibar: "Si el Atlético sigue así lo normal es que gane la Liga"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha alabado el buen rendimiento del Atlético de Madrid, sobre todo en defensa, y ha indicado que si su próximo rival mantiene su línea "hasta final de temporada lo normal es que ganen la Liga", ya que "es un equipo difícil de enfrentar porque se maneja bien en casi todos los aspectos del fútbol".



"Es difícil encontrar a un equipo con casi la primera vuelta terminada y tan solo seis goles en contra. Si siguen esa media hasta final de temporada lo normal es que ganen la Liga. Siempre han sido fuertes en defensa. Siempre hemos dicho del Atlético que es un equipo grande que si tiene que jugar como un equipo pequeño también lo hace, si tiene que retroceder y jugar cerca de su área lo hace, sabiendo que pueden salir a la contra y marcar. En equipo difícil de enfrentar porque se maneja bien en casi todos los aspectos del fútbol", analizó Mendilibar ante la prensa.



El técnico agregó que el equipo colchonero ahora "varía más de sistema". "Los últimos partidos los ha jugado con tres atrás y con dos carriles que son muy ofensivos. Hay veces que parece que defienden con cuatro o también lo hacen con seis. No les hacen goles y a veces ocasiones sí, pero tienen a un portero que está muy concentrado. Al final hay que tener paciencia con ellos", avisó sobre un rival que "se ha especializado en ganar sin la necesidad de tener el balón más que el rival".



En cuanto a su propio equipo, reconoció la necesidad de mejorar tras el fiasco en Copa ante el Navalcarnero. "Tenemos que pensar que si nos eliminan es porque las cosas no las hacemos bien y tenemos que mejorar. No podemos pensar que somos mejores y que corriendo menos vamos a ganar", dijo sobre esa última derrota.



"Cuando perdemos el balón en campo contrario nos hacen daño, no estamos bien ahora mismo en eso. No somos capaces de defender en condiciones esas jugadas cerca de portería contraria", lamentó el vasco, quien también analizó el último fichaje del equipo, Aleix García.



"Es un jugador joven, tiene 23 años y explotó muy pronto. Creemos que tiene condiciones de poder ser un buen futbolista. Es una oportunidad de tenerlo en propiedad después de estos cinco meses. No es una apuesta a ciegas, pero le ha podido faltar dar ese salto para convertirse en un jugador de Primera", desgranó.