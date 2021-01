Fútbol.- La plantilla del Barça personaliza sus nuevos coches CUPRA

11/12/2020 El portero del FC Barcelona Marc-André Ter Stegen en un acto con CUPRA, coche oficial del club blaugrana DEPORTES FERRAN NADEU / CUPRA



Ter Stegen: "Estoy deseando ver a mis compañeros con sus CUPRA por Barcelona"



BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)



Los jugadores del FC Barcelona han podido personalizar los nuevos modelos de CUPRA, partner oficial del club blaugrana, que podrán conducir siguiendo el ejemplo de Marc-André Ter Stegen, embajador de la marca española que ya no será el único miembro de la plantilla en tener uno.



CUPRA organizó un evento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper donde se dieron cita 19 futbolistas del club para descubrir los nuevos diseños y modelos y personalizar digitalmente su "vehículo perfecto", en una actividad inspirada en los eventos de la industria de la moda.



Los capitanes Gerard Piqué y Sergio Busquets, los nuevos fichajes Sergiño Dest y Miralem Pjanic, el centrocampista holandés Frenkie de Jong y el embajador global de CUPRA Marc-André Ter Stegen son algunos de los futbolistas que decidieron acercarse al espacio que la marca instaló en el centro de entrenamiento del club.



"He decidido renovar mi CUPRA Formentor con la nueva versión híbrida enchufable de 245 CV, que me permitirá seguir disfrutando de una conducción deportiva minimizando el impacto del vehículo sobre el entorno. Estoy deseando ver a mis compañeros conduciendo sus nuevos modelos CUPRA por Barcelona", aseguró Ter Stegen.



CUPRA desplegó su gama de vehículos al completo, con el CUPRA Formentor, el primer modelo específicamente diseñado y desarrollado para la marca, las dos nuevas versiones del CUPRA León, tanto en la carrocería 5 puertas como Sportstourer, y el CUPRA Ateca.



Además de presentar su gama de cuatro vehículos en las instalaciones del FC Barcelona, CUPRA quiso mostrar a los jugadores azulgrana su visión de la deportividad electrificada exhibiendo el prototipo CUPRA Tavascan Electric Concept. La marca también mostró su ADN Racing con el primer turismo de carreras 100% eléctrico del mundo, el CUPRA e-Racer, y el CUPRA León Competición.