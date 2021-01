Fútbol.- El Rayo afirma que los retrasos en pagos "nunca excedieron una semana" y defiende su actuación tras la nevada

07/11/2019 Estadio de Vallecas del Rayo Vallecano de Madrid ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES RAYO VALLECANO



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Rayo Vallecano ha emitido un comunicado este miércoles intentando tender puentes con su plantilla, después de que ésta denunciase públicamente "impagos" y medidas contrarias al protocolo anticovid de LaLiga, y afirmó que los retrasos en los pagos "nunca excedieron una semana", además de defender su actuación del club tras la nevada provocada por la borrasca 'Filomena' que azotó a la capital de España.



"El Rayo Vallecano quiere aclarar que el retraso producido en el pago de alguna mensualidad en la nómina desde que surgió esta terrible pandemia nunca ha excedido de más de una semana y ha sido debido a los muchos casos COVID que hemos padecido en el club y por ende en el departamento de administración del mismo, situaciones que han ido provocando el aislamiento de cada caso positivo y la puesta en cuarentena de todos sus contactos estrechos", indicó la entidad franjirroja.



"Estos hechos han supuesto retrasos en las múltiples tareas administrativas, situación que ha sido normalizada debido a la gran cantidad de trabajadores del club que han adquirido anticuerpos durante este proceso. No obstante el Rayo Vallecano, pese a esta causa mayor, quiere pedir disculpas si este hecho le ha supuesto a alguien algún perjuicio", añadió el club madrileño, que "va a reforzar" la comunicación con su plantilla de ahora en adelante.



Ese es el objetivo del club, según indica en el comunicado, donde deja claro que pretende "dar prontas soluciones a cualquier problema que pueda ir surgiendo en el día a día" con sus futbolistas, quienes declararon sentirse "desamparados" en la carta firmada por toda la plantilla el pasado sábado.



En otras cuestiones, el Rayo defendió su actuación en el viaje a Miranda de Ebro, que les cogió en carretera el pasado 8 de enero, recordando que se trataban de "excepcionales circunstancias meteorológicas". "En el momento de iniciar el viaje nadie fue plenamente consciente de la gran cantidad de nieve que iba a caer instantes después, lo que imposibilitó el viaje de los dos autocares y del coche del presidente que también se dirigía a Miranda de Ebro".



"Por todo ello, tras iniciar el viaje y comprobar el peligro del mismo, el presidente del club (Raúl Martín Presa) dio orden de regresar a la ciudad deportiva y solicitó a la Liga el aplazamiento del partido por causas de fuerza mayor. Tras poder regresar a la ciudad deportiva el Rayo dio la indicación de que todos los miembros de la plantilla que no pudieran desplazarse a su domicilio en su vehículo particular se desplazasen en Metro guardando las distancias de seguridad o se alojasen en los domicilios de los compañeros cuya vivienda estaba más cerca de la ciudad deportiva", especifica.



"Desde el Rayo Vallecano queremos pedir disculpas a todos los miembros de la expedición por no haber podido ofrecer una mejor solución a la llegada a la ciudad deportiva pero rogamos que se entienda la situación de fuerza mayor en que se encontraba la Comunidad de Madrid en esos instantes, con un bloqueo total de las comunicaciones y miles de coches sin posibilidad de ser rescatados de forma inmediata".



En otras cuestiones, el club de la barriada madrileña explicó que hizo "todas las gestiones" posibles para jugar su partido de Copa ante el Elche en el estadio de Vallecas, pero fue imposible "por las placas de hielo" en el césped. "Ninguna de las fuentes consultadas encontró solución viable para limpiar los campos de césped natural en plazos de 24 horas", sentencia.