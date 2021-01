Estados Unidos.- Vox recibe a Biden con "dudas" y critica que EEUU vuelva a la OMS porque hace "políticas ideológicas"

18/09/2020 Jorge Buxadé (Vox) junto al Puerto de Almería POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA ESPAÑA EUROPA ALMERÍA ANDALUCÍA AUTONOMÍAS VOX



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El eurodiputado y portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha asegurado este miércoles que el discurso del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su toma de posesión le ha dejado con "muchísimas dudas" y ha criticado que firmara decretos ejecutivos nada más llegar a la Casa Blanca y esté "dictando" un "cambio radical de la política nacional e internacional".



En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Buxadé ha recordado que al expresidente Donald Trump se le acusó de gobernar de forma "no democrática" por firmar decretos ejecutivos y Biden "a las pocas horas" ya lo "está dictando" para "demoler" el trabajo de su antecesor y ante el "riesgo" de que pueda perder la mayoría en las Cámaras.



Así, ha rechazado que el Gobierno de Estados Unidos regrese a la Organización de la Mundial de la Salud (OMS) "sin debate" porque la "hace políticas en África y Asia".



"Es un dogma que nadie puede discutir", ha señalado el dirigente de Vox, al tiempo que ha recordado que su formación no defiende a la persona de Trump, sino a sus "políticas". "Trump ha sido el primer presidente que no inició una guerra y pisó suelo norcoreano", ha citado.