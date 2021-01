Estados Unidos.- Vox dice que Trump no es "responsable" de asalto al Capitolio y defiende que se le conceda el Nobel de la Paz

15/12/2020 La portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 15 de diciembre de 2020. El Pleno del Congreso debate hoy la propuesta del PNV de habilitar a las administraciones la reserva de plazas para interinos de larga duración en las convocatorias de empleo público. POLITICA EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press



La secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha asegurado este jueves que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no es "responsable" del asalto al Capitolio, por lo que los "motivos" para concederle el Nobel de la Paz "siguen vigentes".



En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Olona ha destacado que Trump es el "primer presidente desde 1980 que no ha llevado a los estadounidenses a una guerra", y ha pedido esperar a la finalización del mandato de Joe Biden para ver si el nuevo presidente puede decir lo mismo.



En este contexto, la dirigente de Vox ha insistido en que ningún líder político "puede hacerse responsable de las acciones de los ciudadanos", ni siquiera de lo ocurrido en el Capitolio, que fue asaltado por partidarios del propio Trump durante la certificación de la victoria de Joe Biden.



"Calificar lo ocurrido como un golpe de estado, las escenas son dantescas por cuanto suponen la interrupción del funcionamiento de la cámara y la soberanía popular", ha continuado, poniendo en cuestión que los que hayan "criticado esas acciones" sean los mismos que "alentaron acciones mas gravosas como el rodea el Congreso" o el Parlamento andaluz.



Así, según Olona los motivos para conceder al dirigente la "alta distinción siguen vigentes", puesto que no se ha "producido ningún hecho que enerve la concesión del reconocimiento". "No hacemos responsable a Trump de lo ocurrido en el Capitolio", ha insistido, culpando a la "manipulación de los medios" la atribución del ataque al presidente.



A su juicio, "no hay ninguna palabra que alentara o que justificara" el asedio, y el propio Trump condenó "enérgicamente" el suceso. Por último, Olona ha lamentado que en España se haya "llegado a decir" que Vox apoyaba los "disturbios" en la Cámara estadounidense cuando el líder del partido, Santiago Abascal, y posteriormente "todos los dirigentes" lo hayan condenado.