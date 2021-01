Estados Unidos.- Santa Lucía AM lanza su primer fondo de bolsa estadounidense

19/03/2018 Gonzalo Meseguer, director general de Santalucía Gestión ECONOMIA SANTALUCÍA



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Santa Lucía Asset Management ha lanzado un nuevo fondo de inversión centrado en la bolsa estadounidense, denominado 'Santalucia Renta Variable EEUU Cubierto', según recoge el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



La gestora del grupo Santa Lucía ya cuenta con otros seis fondos en su gama de renta variable, entre los que se incluyen un fondo de renta variable internacional, así como otro de regiones emergentes y cuatro fondos con exposición a España y Europa.



El nuevo fondo de renta variable internacional, con perfil de riesgo 5 sobre 6, invertirá hasta el 100% de la exposición total a través de ETF (fondos cotizados) de cualquier emisor que replique un índice de la bolsa estadounidense con la divisa cubierta.



Hasta el 25% de la exposición total se podrá invertir directamente tanto en renta variable, de mediana y elevada capitalización bursátil, de emisores estadounidenses y de la OCDE, como en renta fija pública o privada con calificación crediticia al menos media.



El vehículo se ha registrado el 15 de enero con tres clases de participaciones: 'A', 'B' y 'C'. La clase 'A' tiene una inversión mínima de un millón de euros y está dirigida a clientes de gestión discrecional, con gastos corrientes del 0,46%.



Por su parte, las participaciones de clase 'B' están disponibles para suscripciones a través de agentes de la gestora, a partir de diez euros y con gastos corrientes anuales del 1,81%.



Por último, la clase 'C', desde diez euros de inversión, se dirige tanto a clientes que suscriben el fondo directamente con la gestora, como vehículos de inversión y gestión de cartera. Sus gastos corrientes anuales se estiman en el 1,06%.



El grupo Santalucía cerró el año 2020 con 3.614 millones de euros bajo gestión, según Inverco, que le posiciona como en el número 33 del país por activos bajo gestión. Santa Lucía AM cuenta con 1.412 millones de euros en fondos de inversión a cierre de diciembre.