El Parlamento venezolano pide liberar los recursos para combatir la covid-19

Caracas, 19 ene (EFE).- El Parlamento venezolano, de mayoría chavista, pidió este martes la "liberación" de los recursos del Estado que están "retenidos" en bancos del mundo, debido a las sanciones extranjeras contra el Gobierno de Nicolás Maduro, a fin de poder comprar las vacunas contra la covid-19.

El pleno del Parlamento aprobó un acuerdo por el cual hizo un llamado a "los Estados e instituciones del sistema financiero internacional a liberar con urgencia los recursos financieros que permitan a la República Bolivariana de Venezuela adquirir las dosis de la vacuna contra la covid-19".

En ese sentido, también exigió al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y a la alta comisionada de la organización para los derechos humanos, Michelle Bachelet, "adoptar todas las medidas a su alcance para hacer cesar" la retención de los recursos.

El Legislativo señaló que esta situación viola el derecho internacional y amenaza los derechos humanos "del pueblo venezolano".

Durante el debate, el diputado y médico chavista Henry Ventura dijo que Venezuela tiene "bloqueados" 1.700 millones de dólares en Novo Banco, 1.400 millones de dólares en Euroclear y 1.300 en un banco de Inglaterra.

"Nos han bloqueado los recursos para seguir garantizando la calidad de vida de todos los venezolanos", dijo.

Por su parte, el también médico y parlamentario Rubén Limas denunció que, aunque apoyaba la petición, Venezuela atraviesa una crisis en materia de salud que no es producto de las sanciones extranjeras.

"Ciertamente las sanciones han agravado la crisis, sobre todo en el sector salud, pero las sanciones no son las responsables totales de lo que está pasando", indicó.

El legislador dijo que los recursos deben ser liberados no solo para comprar las vacunas sino para invertir en la infraestructura de los hospitales que "están en condiciones verdaderamente deplorables".

"La salud en Venezuela no es gratuita en su totalidad porque la inmensa de mayoría de los venezolanos cuando acuden a un hospital o a un laboratorio tienen que desembolsillar -pagar- sus propios recursos o vender las pocas cosas que tengan (...) para poder ser atendidos en nuestros hospitales", agregó.

El llamado del Parlamento se suma al ya hecho por Maduro que ha pedido también la "liberación" de los recursos.

Venezuela acumula 120.444 pacientes contagiados por covid-19 y más de un millar de muertes desde que inició la pandemia.

El Gobierno de Maduro anunció el pasado 29 de diciembre un acuerdo con Rusia para la compra de 10 millones de la vacuna Sputnik V y espera empezar a vacunar a sus habitantes durante el primer trimestre del año.