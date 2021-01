El gobernador de Nueva York alaba a Biden y pide una financiación "justa"

Fotografía tomada el pasado 11 de septiembre en la que se registró al gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo (i), junto al entonces candidato demócrata y hoy presidente de Estados Unidos, Joe Biden (d), en Nueva York (NY, EE.UU.). EFE/Peter Foley/Archivo

Nueva York, 20 ene (EFE).- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que lleva meses pidiendo ayuda federal para compensar los 15.000 millones de dólares que su estado dejó de ingresar como consecuencia de la pandemia, alabó este miércoles la asunción oficial de Joe Biden como presidente de Estados Unidos y pidió que el nuevo paquete de ayuda se reparta de manera "justa".

"Es muy importante que Nueva York reciba su parte justa a nivel estatal y local y vamos a luchar muy duro para ello", dijo Cuomo en una rueda de prensa en relación con el plan de 350.000 millones de dólares prometido por Biden para financiar a los gobiernos estatales y locales, muchos de ellos ahogados por los déficits presupuestarios causados por la crisis económica.

Biden, que juró este miércoles su cargo junto a la vicepresidenta, Kamala Harris, ha propuesto destinar una partida de 350.000 millones para apoyar a gobiernos locales y estatales dentro de su nuevo plan de estímulo, algo a lo que el expresidente Donald Trump se negó.

Sin embargo, su aprobación y distribución depende del Congreso y del Senado.

"Tenemos que asegurarnos de que en este proceso, Nueva York esté representado", subrayó el gobernador, que el martes presentó los presupuestos de la región y amenazó con grandes recortes en caso de que no reciba los fondos necesarios.

Cuomo anunció entonces dos proyectos de cuentas para el próximo año fiscal (que comienza en abril) y que tienen en cuenta la posibilidad de que el estado reciba esos 15.000 millones o que únicamente obtenga 6.000, lo que lo empujaría según el político hacia el "peor escenario posible”.

En dicha situación, el presupuesto incluiría un recorte de unos 2.000 millones de dólares en educación, de unos 600 millones en sanidad y de unos 900 millones en otras áreas.

Además, Cuomo propuso una subida temporal de impuestos para quienes ganen más de 5 millones de dólares al año, con una tasa que pasaría del 8,82 % al 10,82 %.

No obstante, el gobernador, que ha mantenido constantes pulsos políticos y broncas enconadas en los últimos cuatro años con Trump, expresó su alegría por la llegada de Biden y Harris a la Casa Blanca.

"Me emociona decir presidente Joe Biden y vicepresidenta Kamala Harris. Estoy muy emocionado con el presidente y el cambio para esta nación. Este va a ser un país diferente. Es un país que necesita curarse, una dirección y una nueva agenda y creo que Joe Biden es la persona correcta", dijo Cuomo, antes de apuntar que durante "muchos años" el nuevo presidente ha sido "un gran amigo personal".