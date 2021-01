EEUU supera los 400.000 muertos por covid-19 y el mundo clama por vacunas

Actualiza con cambio de origen, homenaje en EEUU, informe de OPS, reacción de China, Panamá ///Washington, 20 Ene 2021 (AFP) - El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, rindió este martes homenaje a los 400.000 fallecidos por el covid-19 en ese país, el más enlutado por la pandemia en un mundo que endurece las medidas ante cifras récord de contagios y muertos."A veces es difícil recordar. Pero esa es la forma de sanar. Es importante que hagamos esto como país", indicó Biden en un breve discurso delante del estanque de la explanada de Washington iluminado por 400 luces."Hagamos brillar las luces en la oscuridad a lo largo del estanque sagrado de la reflexión y recordemos a todos los que hemos perdido", agregó el demócrata de 78 años, que estaba acompañado de la vicepresidenta electa Kamala Harris.Los fatídicos balances de la pandemia se acumulan, superando los dos millones de muertos en el mundo.La campaña de vacunación iniciada en diciembre en Estados Unidos avanza más lentamente de lo previsto. Solamente 10 millones de personas han recibido una primera inyección, muy por debajo de los 20 millones previstos para finales de ese mes.Biden, que sucede el miércoles a Donald Trump al frente de la Casa Blanca, prometió acelerar la campaña de inoculación para llegar a 100 millones de vacunaciones en el 100º día de su presidencia. "Podemos conseguirlo. ¡La salud del país está en juego!", aseguró.Además dijo que en su primer día de gobierno hará obligatorio el uso mascarilla en locales y espacios dependientes del Estado federal así como en los desplazamientos entre estados, algo que Trump rehusó siempre hacer.Las diferentes estrategias entre ambos quedaron a la luz el lunes cuando el presidente saliente anunció la readmisión de ciudadanos europeos y brasileños a partir del 26 de enero, pero fue de inmediato contradicho por la portavoz del presidente electo."No es el momento de levantar las restricciones a los desplazamientos internacionales", declaró en Twitter Jen Psaki, que será la portavoz del nuevo presidente Biden. - "Fracaso moral" - Mientras la lucha contra el virus continúa, un informe de expertos independientes acusó este martes a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a China de no haber tomado medidas de salud pública más enérgicas en enero de 2020, al inicio de la pandemia.La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hua Chunying, desestimó las críticas: "Como el primer país en hacer sonar la alarma contra la pandemia, tomamos medidas rápidas y decisivas a pesar de que teníamos información incompleta en ese momento".Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el mundo tendría un "catastrófico fracaso moral" si los países ricos acaparan las vacunas en detrimento de los países pobres.La Comisión Europea urgió a vacunar al 70% de la población adulta antes de fines del verano boreal en la Unión Europea (UE), donde en algunos países como Alemania se endurecen las medidas para frenar el virus.Hasta el momento, según un recuento de la AFP, al menos 60 países o territorios, que reúnen al 61% de la población del planeta, comenzaron a inmunizar a sus habitantes. Pero 11 países concentran la gran mayoría de las personas vacunadas. - Escasez de oxígeno - Mientras, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó este martes haber recibido reportes de racionamiento de oxígeno en Estados Unidos y en Perú, después de que en la ciudad brasileña de Manaos el desbordamiento de los hospitales por el covid-19 generara escasez.Brasil, uno de los países más castigados con unos 210.000 muertos --una cifra por debajo de la realidad, según especialistas-- lanzó su campaña de vacunación el lunes, dos días antes de lo previsto, ante la presión de los gobernadores de los estados.El desafío logístico es inmenso en este país de 210 millones de habitantes y dimensiones continentales, donde hasta ahora se administra una de las dos vacunas aprobadas, la china CoronaVac, ya que la británica de AstraZeneca aún no ha llegado.El lanzamiento de la campaña en Brasil llega en momentos en que América Latina y el Caribe superan los 550.000 muertos por coronavirus. La región más golpeada en términos absolutos de decesos después es Europa, con más de 665.000 muertos.Entre los más de 17 millones de contagiados en América Latina figura el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien este martes dijo sentirse "muy bien" y recibir plantas medicinales de todo el país.Rusia inició esta semana una vacunación masiva con la esperanza de frenar los contagios sin volver a implantar nuevas medidas de confinamiento. La semana pasada el presidente Vladimir Putin ordenó que toda la población (146 millones de personas) acceda a la vacuna nacional Sputnik V.Y mientras Panamá se apresta a recibir el miércoles un primer lote de 12.840 vacunas de Pfizer, Argentina comenzó la aplicación de la segunda aplicación del inmunizante ruso, tras recibir el sábado 300.000 dosis del laboratorio ruso Gamaleya. - Otra variante contagiosa - En Sudáfrica predomina una nueva variante del coronavirus que no es más mortal pero sí 1,5 veces más contagiosa, afirmó un panel de expertos de este país, el más golpeado de África por la pandemia. La ciudad china de Shijiazhuang construye a toda prisa un gran centro de cuarentena, con una capacidad de más de 4.000 personas, para frenar el brote de covid-19 en esta urbe norteña.China había logrado hasta ahora controlar en gran medida el virus, sin embargo una serie de pequeños brotes localizados llevó a las autoridades a ordenar test masivos, confinamientos estrictos y a prepararse para el traslado de pueblos enteros a centros de cuarentena.En el terreno deportivo los interrogantes sobre la celebración del Abierto de Australia aumentan, después que dos tenistas dieran positivo este martes en tests de covid-19, por lo cual ya son siete las personas contagiadas relacionadas con el torneo.burs-acc-tjc-yow/rsr -------------------------------------------------------------