EEUU.- España exige "revivir" el proceso sobre el Sáhara en la ONU y elude pedir a EEUU que cambie la decisión de Trump

20/01/2021 La Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, durante una Comisión Mixta para la Unión Europea en el Congreso de los Diputados para informar sobre el principio de acuerdo entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar y sobre el Brexit, en Madrid (España), a 20 de enero de 2021. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha eludido este miércoles pedir a Estados Unidos un cambio de postura sobre la decisión de la administración de Donald Trump de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y ha exigido retomar el proceso en el marco de Naciones Unidas.



En declaraciones a RTVE recogidas por Europa Press, ha rehusado opinar sobre si la llegada de John Biden a la Casa Blanca ayudará a revertir este renocimiento del Gobierno de Estados Unidos de la soberanía de Marruecos sobre la antigua colonia española.



"Yo no voy a entrar en ese juego, es una decisión que corresponde a Estados Unidos y España ni va a quitar ni va a poner en esa discusión", ha enfatizado la jefa de la diplomacia española.



En cualquier caso, la titular de Exteriores sí ha remarcado la necesidad de retomar el proceso en la ONU y ha lamentado nuevamente que su secretario general, António Guterres, no haya nombrado un nuevo enviado especial para el Sáhara Occidental, un puesto que lleva vacante 18 meses.



"Lo que España sí insiste, más allá de la decisión que tome Estados Unidos, que ha tomado el presidente Trump y haga lo que haga el presidente Biden, es la necesidad de revivir el proceso en las Naciones Unidas", ha señalado.



"Lo que creemos es claramente en la necesidad de revivir este procedimiento, que es legítimo porque está en ONU, porque todos están sentados alrededor de la mesa para poder resolver esta cuestión, que lleva muchos años sin solución", ha alegado.



BASES DE ROTA Y MORÓN



Sobre las bases estadounidenses de Morón de la Frontera y Rota, González Laya ha explicado que su presencia en España es "estable" y no se verán influidas por la llegada de Biden al gobierno norteamericano.



"Su presencia en España es bastante estable y es una presencia que está basada en una serie de consideraciones que no cambian porque cambie el presidente", ha defendido la ministra, que ha recalcado que el relevo en la Casa Blanca "no cambia el compromiso fundamental en materia de Seguridad y Defensa entre España y EEUU incluido en la presencia americana en Rota y Morón".