EEUU.- El secretario de Estado de Biden apela a los republicanos para mejorar la posición de EEUU en el extranjero

Blinken asegura que Trump "tuvo razón" en sus políticas hacia China



Afirma que tanto él como Biden apoyan la "solución de los dos estados" para lograr una salida pacífica al conflicto en Oriente Próximo



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La propuesta del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, para ocupar la titularidad del Departamento de Estado, Antony Blinken, se ha presentado este martes ante el Senado en donde ha asegurado que la nueva Administración contará con los republicanos para mejorar la situación del país en el extranjero.



"La humildad y la confianza deberían ser las dos caras de la moneda del liderazgo de Estados Unidos. Tenemos mucho trabajo que hacer en casa para mejorar nuestra posición en el extranjero", ha enfatizado.



Ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, Blinken ha trasladado las intenciones de Biden de volver a contar con la opinión de los congresistas republicanos en materia de política internacional, en clara alusión a la postura unidireccional que durante los últimos cuatro años ha mantenido el secretario de Estado, Mike Pompeo.



En ese sentido, al hablar de "humildad" también ha reafirmado la necesidad que tiene Estados Unidos de forjar nuevas y revitalizar antiguas alianzas, después de una Administración marcada por varios desencuentros con tradicionales aliados, como Alemania, Francia, Japón, o Corea del Sur.



Los congresistas estadounidenses han evidenciado que entre sus mayores preocupaciones sigue estando Irán, país con el que la Administración Biden aspira a mantener una actitud menos hostil que la mostrada en los últimos años por Trump.



Así, Blinken ha reafirmado la intención de Biden de volver a incluir a Estados Unidos en el pacto nuclear del que Trump sacó al país en 2015, el cual serviría de "plataforma" para que con el resto de aliados se lograra un acuerdo "más largo y más fuerte".



"TRUMP TUVO RAZÓN" EN SU ACTITUD HACIA CHINA



China también ha sido uno de los principales temas a tratar durante esta sesión, en la que Blinken ha sido cuestionado acerca de la actitud que mantendrá Biden en asuntos como las protestas en Hong Kong o los supuestos delitos de espionaje cibernético que en los últimos meses le han atribuido al Gobierno de Pekín.



"Si miramos a China, no hay duda de que representa el desafío más importante", ha remarcado Blinken, para quien existen "aspectos contradictorios" en el hecho de aumentar la relación con el gigante asiático, al que hay que tratar, ha defendido, "desde una posición de fortaleza, no de debilidad".



Blinken también ha tenido palabras de elogio para algunas de las políticas de la saliente Administración en cuanto a China, llegando incluso a aplaudir "el enfoque más rígido" que Trump mostró hacia el país asiático.



"Creo que el presidente Trump tuvo razón al adoptar un enfoque más estricto hacia China. No estoy muy de acuerdo con la forma en la que lo hizo en varias áreas, pero el principio básico era el correcto, y creo que eso es realmente útil para nuestra política exterior", ha subrayado.



Sin embargo, Blinken ha remarcado que "no tiene dudas" de que China aspira a convertirse en la gran potencia mundial y lamenta que Trump no haya atajado a tiempo los movimientos de Pekín para ejercer cada vez más control sobre Hong Kong, cuya libertad y autonomía "ha hecho trizas".



Por ello, y apelando a la unión de republicanos y demócratas, ha insistido en la necesidad de dotar a Taiwán de "la capacidad para defenderse" de las posibles "agresiones" de Pekín, un "compromiso", ha dicho, al que la Administración Biden "se aferra firmemente".



SOLUCIÓN DE 'DOS ESTADOS'



En relación a la situación en Oriente Próximo, Blinken también ha afirmado que tanto él como Biden coinciden en que "la mejor vía" y "quizás la única" para lograr una salida pacífica al conflicto entre Israel y Palestina es con la creación de "dos estados".



No obstante, ha reconocido que, "siendo realistas", es "difícil ver a corto plazo perspectivas para avanzar" hacia este rumbo y ha reafirmado el apoyo de Estados Unidos a Israel, con quien fortalecerá sus acuerdos diplomáticos, ha dicho.