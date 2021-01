Disney cierra su Salón de Presidentes, a la espera de Joe Biden

El presidente de EE.UU., Joe Biden. EFE/EPA/JONATHAN ERNST / POOL

Miami, 20 ene (EFE).- El parque Magic Kingdom de Walt Disney, ubicado en Orlando (EEUU) colgó el cartel de "cerrado por reformas" a su atracción dedicada a los presidentes de Estados Unidos para poder agregar el de la figura dedicada a Joe Biden, desde este miércoles el nuevo inquilino de la Casa Blanca.

El Salón de los Presidentes, que contiene muñecos de animatronics de todos los jefes de Estado desde la Independencia (1776), estuvo abierto hasta el martes.

"El Salón de los Presidentes se está preparando actualmente para recibir al nuevo presidente", se lee en un letrero colocado a la entrada de la atracción, en la que además de las replicas animadas de todos los presidentes en la historia de este país incluye audios con discursos de algunos mandatarios.

Entre estos figura el ahora expresidente Donald Trump, a quien se le escucha recitar su juramento de investidura así como un discurso sobre el espíritu de los estadounidenses y la constitución.

El parque situado en el centro de Florida, a las afueras de Orlando, no ha anunciado una fecha de reapertura para esta atracción, pero su último cierre temporal, para agregarle el muñeco animado de Trump y hacerle algunas modernizaciones en luz y sonido, duró casi un año.

Esa versión, con Trump como presidente vigente, duró solo tres años.

La atracción, la única de su tipo en el país entre todos los parques de Disney y de unos 25 minutos de duración, proyecta también cortometrajes sobre la fundación y momentos icónicos del país, además de la película "The Idea of a President".

Muchos seguidores y periodistas de entretenimiento han presionado para que Disney cierre esta sala, de casi 50 años de existencia, y la reemplace con una atracción sobre los Muppets que cada cierto tiempo se representa en un espacio cercano al Salón de los Presidentes.

Aluden que el lugar contiene una ineludible carga política, que además se ha acentuado durante el mandato de Trump, y de hecho esos reclamos se han incrementado tras la invasión al Capitolio el pasado 6 de enero hecha por partidarios del que ha sido el presidente 45 del país.

El diario local Orlando Sentinel se ha sumado a esos pedidos y en una editorial publicada este miércoles pidió: "Es hora de que Disney apague esta atracción". EFE

