Dibujante de Le Monde deja el periódico por las críticas a su viñeta

El dibujante de prensa francés Xavier Gorce anunció este miércoles que deja de trabajar para el diario Le Monde después de que el periódico calificara de "error" la publicación de un dibujo suyo que escandalizó a internautas.

"He decidido no trabajar más para Le Monde. Es una decisión personal, unilateral y definitiva. La libertad no se negocia. Seguiré dibujando. Habrá más anuncios", explicó Gorce por Twitter.

Xavier Gorce, autor desde hace años en Le Monde de "Les indégivrables" ("A los que no se puede quitar la escarcha") una serie de viñetas cómicas protagonizados por pingüinos, hizo un dibujo el martes en el que uno de los protagonistas preguntaba a otro pingüino: "¿si el hermanastro adoptivo de la pareja de mi padre transgénero que ahora es mi madre abusa de mí, es incesto?"

En las redes sociales, algunos internautas consideraron el chiste transfóbico y reprocharon al dibujante que se mofara de las víctimas de incesto, algo que Gorce negó categóricamente en Twitter.

La dirección de Le Monde pidió perdón el martes por haber difundido el dibujo en su boletín de noticias, y reconoció que "no tendría que haber sido publicado" por su contenido ofensivo.

En Francia, el tema del incesto saltó a la opinión pública con la publicación a principios de enero del libro de Camille Kouchner, "La Familia grande", donde denuncia los abusos que su hermano mellizo sufrió en su adolescencia a manos de su padrastro, el conocido politólogo Olivier Duhamel.

Unos meses antes, el propio diario Le Monde llevó a su portada del 23 de noviembre que alrededor del 96% de los delitos de incesto lo cometen hombres. Este tema ayudó a levantar el tabú del incesto en Francia, un país donde se minimizó este problema a pesar de que una de cada diez personas podría haberlo sufrido.

La responsable de la redacción de Le Monde, Caroline Monnot, explicó en un mensaje en la web del periódico que "este dibujo puede ser interpretado como una relativización del incesto, que usa un vocabulario inapropiado con las víctimas y las personas transgénero".

