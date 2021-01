Cultura.- Los Javis tienen nueva serie: Cardo, una ficción sobre los cánones de belleza femeninos

25/01/2020 Los Javis posan en la alfombra roja de la XXXIV edición de los Premios Goya, en Málaga (Andalucía, España), a 25 de enero de 2020. CULTURA María José López - Europa Press



MADRID, 20 (CulturaOcio)



Tras el éxito de Veneno y Paquita Salas, Javier Calvo y Javier Ambrossi preparan Cardo, una nueva serie en la que cuentan con su colabora habitual, la guionista Claudia Costafreda, y que estará protagonizada por Ana Rujas. El nuevo proyecto de Los Javis girará en torno a los cánones de belleza en las mujeres, y los problemas que estos conllevan para toda una generación: los 'millenials'.



Según informa Variety, Calvo y Ambrossi escribirán y dirigirán Cardo, que será producida por Atresmedia, Buendía Estudios y la productora de los propios Javis, Suma Latina. La trama se centrará en plasmar cómo los cánones sociales de belleza pueden afectar al género femenino, y el vacío generacional que ha supuesto para los 'millenials', nacidos entre los 80 y los 90, es decir las personas que actualmente tienen en torno a 30 años.



Cardo contará con seis episodios y tiene prevista su filmación a lo largo de este 2021, ya que actualmente se encuentra en proceso de pre-producción. Rujas interpreta a la joven protagonista, de 30 años, que atraviesa una gran crisis: tiene problemas con las drogas, está atrapada en una relación tóxica con el sexo, está arruinada y no está satisfecha con su cuerpo.



Aunque trata de encauzar su vida, su constante sensación de vacío le lleva a una falta de responsabilidad real. Tras varios años trabajando como actriz en publicidad, y presentando programas, decide dejarlo todo atrás para ayudar a una anciana de su barrio, cuya floristería corre el riesgo de cerrar. Pero un trágico encuentro con su pareja, que termina en accidente, le hará replantearse las cosas desde una perspectiva completamente distinta, mientras trata de afrontar la verdad de un mundo cruel.



"Es, sobre todo, una historia generacional llena de realidad y cimentada en la verdad. Mucha gente se reconocerá en las vivencias, reflexiones, miedos y preocupaciones del protagonista. No importa dónde hayan nacido, explicó a Variety José Antonio Antón, director de programación y contenidos digitales de Atresmedia.



"Al igual que el protagonista de Cardo, hay toda una generación de niños y niñas en el mundo que están en la treintena y todavía buscan su lugar en el mundo. Y es en la autenticidad y el talento de sus creadores donde radica gran parte del atractivo de este proyecto", agregó Antón.



Por el momento, Cardo no tiene fecha de estreno prevista.