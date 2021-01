China impone sanciones contra Pompeo y 27 altos cargos de Trump

Michael Pompeo

(Bloomberg) -- China impuso sanciones contra el ex secretario de Estado Michael Pompeo y otros funcionarios de la Administración Trump, aun cuando Joe Biden estaba siendo investido como presidente, argumentado que habían ejecutado “movimientos locos” que dañaron los lazos entre Estados Unidos y China.

La lista de 28 personas sancionadas incluía además al asesor de seguridad nacional de Trump, Robert O’Brien, y su asesor adjunto, Matt Pottinger, el asesor comercial, Peter Navarro, y la enviada de EE.UU. ante las Naciones Unidas, Kelly Craft, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitido el miércoles casi en paralelo a la ceremonia de investidura de Biden. Las sanciones impiden a los funcionarios y sus familias ingresar a China, Hong Kong o Macao, o hacer negocios con China.

Los altos cargos incluidos en la lista fueron fundamentales para dar forma a la postura más confrontacional de la Administración Trump hacia China, que incluyó una serie de sanciones y una declaración emitida el último día del Gobierno en que se acusaba al Gobierno de cometer genocidio en la región de Xinjiang. Entre los funcionarios también se encontraba el ex asesor de Trump Steve Bannon y el ex asesor de seguridad nacional John Bolton.

Los funcionarios “planearon, promovieron y ejecutaron una serie de movimientos locos que han interferido gravemente en los asuntos internos de China, han socavado los intereses de China, han ofendido al pueblo chino y deteriorado gravemente las relaciones entre China y EE.UU.”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Es probable que los afectados tomen las sanciones como una insignia de honor. Pompeo, quien criticó a China en una serie de tuits en los últimos días, podría jactarse de su postura dura en una futura campaña política.

Nota Original:China Sanctions Pompeo, Other Trump Officials as His Term Ends

