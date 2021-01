Centenario del nacimiento de Joseph Beuys, un revolucionario del arte

Susanne Gaensheimer, directora de la Colección de Arte de Renania del Norte-Westfalia, frente a obras de Joseph Beuys en el Museo K20, donde tendrá lugar el lanzamiento del Año Beuys, en el centenario del nacimiento del artista. Foto: Marcel Kusch/dpa

La sonrisa ancha, la mirada penetrante, el sombrero de fieltro y la legendaria frase: "Todo ser humano es un artista" caracterizaron a Joseph Beuys, el alemán que revolucionó el arte tras la Segunda Guerra Mundial como casi ningún otro. El 12 de mayo de 2021 se cumple el centenario de su nacimiento. Hace 35 años, el 23 de enero de 1986, este excepcional artista murió como consecuencia de una insuficiencia cardíaca. Veinte museos e instituciones de Renania del Norte-Westfalia, la región en que nació, así como museos en Berlín, Stuttgart, Darmstadt y Viena dedicarán exposiciones a Beuys en el año de su centenario. Los homenajes comenzarán a fines de marzo, y todos esperan que la pandemia de coronavirus no impida la realización de los eventos planificados desde hace tanto tiempo. Exponer a Beuys ya es un desafío en sí mismo. El mago de la grasa y el fieltro, después de todo, fue mucho más que un artista. Fue crítico social, activista por la democracia y la ecología, profesor de arte, cofundador del partido Los Verdes, chamán y astro mediático. En la actualidad se pueden ver en museos pizarras con garabatos, enormes estelas de basalto con fieltro incrustado, grandes bloques de sebo o vitrinas con objetos de culto como para un viaje al más allá. Son difíciles de descifrar, porque muchas veces se trata de restos de presentaciones espectaculares de Beuys. Sin su autor, las obras simplemente callan ante quien las observa. Por eso, la Colección de Arte de Renania del Norte-Westfalia en Düsseldorf quiere recordar a Beuys en el año de su centenario de otra manera. A fines de marzo, la exposición "Todo ser humano es un artista. Ejercicios cosmopolitas con Joseph Beuys" será el lanzamiento del Año Beuys. "Esperamos que a pesar del coronavirus todo vaya como está planeado y hasta marzo podamos volver a abrir nuestros museos", comentó la directora de la institución, Susanne Gaensheimer. "Tomamos todas las medidas de seguridad y elaboramos un protocolo de higiene". La colección de arte se concentra exclusivamente en las presentaciones y los trabajos performáticos de Beuys, que serán documentados en forma de películas y fotografías, señaló Gaensheimer. La idea es hacer dialogar a Beuys con obras de artistas contemporáneos internacionales también de países no occidentales. Gaensheimer no quiere exponer ninguna manada de trineos, fieltros apilados o un bloque de bronce de una tonelada, como en la muestra dedicada a Beuys en Düsseldorf hace diez años. La directora apunta que esas instalaciones en la mayoría de los casos solo son vestigios de las presentaciones que Beuys mismo hizo en los museos. "Si reconstruimos esas instalaciones en exposiciones, ¿cuánto podemos rescatar de la energía viva de Beuys?", se pregunta Gaensheimer. La misma pregunta se plantea en exposiciones sobre el artista alemán Christoph Schlingensief (1960-2010), añade. "Era un hombre cuyo arte se nutría básicamente de su energía, de lo que irradiaba y de su humor. Así era también en el caso de Joseph Beuys". Ya la inauguración prevista del Año Beuys es un esfuerzo impresionante: 24 mujeres y hombres tocarán música de Erik Satie durante 24 horas en la Colección de Arte, una reminiscencia del interés de Beuys en la obra del compositor francés de comienzos del siglo XX y una referencia a un happening de 24 horas realizado en junio de 1965 en Wuppertal. Los eventos relacionados con Beuys durarán hasta entrado el año 2022. La Bundeskunsthalle muestra sus obras claves. El Museo Schloss Moyland, que alberga la mayor colección de obras tempranas de Beuys, se centrará en el chamanismo. El Museo del Ruhr en Essen quiere mostrar la dimensión social de su obra. También está previsto hacer una "Radio Beuys", teatro, performances y presentar una obra orquestal del compositor Heiner Goebbels. Además, se editará una "biblia" de Beuys para el aniversario. Cincuenta autores elaborarán un manual de 450 páginas, una obra de consulta para estudiosos y aficionados que contendrá apartados tales como Beuys e Italia, Japón y Estados Unidos; Beuys y Böll, Goethe y Heinz Sielmann; Beuys y la antroposofía y la alquimia; la juventud de Beuys en la época del nacionalsocialismo y la leyenda libremente inventada de su supuesto rescate por los tártaros tras estrellarse en Crimea en 1944. El artista también será revisado críticamente en todas las facetas imaginables. También cabe cuestionarse qué tan actual sigue siendo Beuys hoy en día. "Muy actual", sobre todo con vistas aquello que nos planteamos en la crisis causada por la pandemia, sobre cómo queremos vivir en el futuro, apunta Bettina Paust. La ex directora del Museo Beuys de Moyland am Niederrhein y coeditora del manual agrega que solo hay que leer otra vez su "Llamada a lo alternativo" de 1978. En ese manifiesto, Beuys describe un mundo en una situación de crisis y propone nuevos modelos para el trabajo, la producción y el sistema financiero. Hay otra cosa que da actualidad al artista: "Con la plástica social, Beuys intentó sacar al arte de un pedestal elitista y trasladarlo a la realidad vital de las personas", señala Paust. La "plástica social", un concepto central del cosmos artístico de Beuys, indica que toda persona tiene potencial creativo, que debe descubrir y luego utilizar para el bien común. Básicamente, en palabras de Beuys, "todo ser humano es un artista". Quizá también por eso admitió a cientos de estudiantes en sus clases en la Academia de Düsseldorf y fue despedido. Hoy en día, ese proceder provocador de Beuys sería explicado en el mundo del arte y la cultura con el concepto de participación. "Eso era, a fin de cuentas, lo que Beuys quería", concluye Paust. dpa