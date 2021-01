Bolivia felicita a Biden en pos de una relación "saludable" con EE.UU.

El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden (c-i), junto a su esposa, Jill Biden (c-d), fueron registrados este miércoles a su llegada al acto de investidura de Biden a su cargo, en el Capitolio estadounidense, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Win McNamee

La Paz, 20 ene (EFE).- Bolivia felicitó este miércoles al nuevo presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, en el día de su investidura, en procura de desarrollar una relación "saludable y sostenible" anteriormente marcada por discrepancias hasta la ruptura de relaciones a nivel de embajadores.

La Cancillería boliviana, "a nombre del Gobierno y del pueblo boliviano, extiende sus felicitaciones al presidente de los Estado Unidos de América, Joseph Robinette Biden, deseándole éxitos durante su gestión", señala un comunicado de esa cartera de Estado.

Además, el ministerio de Exteriores expresó la intención de construir "una relación bilateral saludable y sostenible" marcada por el "mutuo respeto y la complementariedad".

La relación entre ambos países ha sido tensa desde la expulsión en 2008 del entonces embajador estadounidense Philip Goldberg, a quien el Gobierno del expresidente Evo Morales acusó de una supuesta conspiración, algo que Washington siempre negó.

Estados Unidos replicó con la expulsión del entonces embajador boliviano, Gustavo Guzmán.

A partir de aquello, los años posteriores estuvieron marcados por tensiones diplomáticas y señalamientos de la Administración de Morales que de forma recurrente acusó a la Casa Blanca de supuestas injerencias en asuntos internos de Bolivia y conspiraciones contra su Gobierno.

En 2011, bajo el Gobierno de Barak Obama, Bolivia y Estados Unidos firmaron un acuerdo marco de respeto mutuo por el que se fijaban algunos pasos para la restitución de relaciones con la reposición de embajadores, lo que no ocurrió.

La situación dio un giro durante el Gobierno interino de la expresidenta Jeanine Áñez, quien en noviembre de 2019 designó un "embajador en misión especial" en Estados Unidos, algo que no ocurría en once años.

El diplomático designado fue Walter Oscar Serrate, cuyo nombramiento debió ser ratificado por el Senado, controlado por el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), algo que se omitió.

El nombramiento quedó sin efecto tras el cambio de gobierno en noviembre pasado.

"Joe Biden, tiene ahora el desafío histórico de revertir la política intervencionista y segregacionista de (Donald) Trump, que en lugar de extender puentes, construyó muros y encarceló a niños migrantes", fue el mensaje publicado en Twitter por Evo Morales.

El expresidente, que se recupera de la covid-19 en una clínica privada en el centro del país, subrayó que el "legado" del exmandatario estadounidense Donald Trump fue "intentar un golpe de Estado en su propio país, imponer sanciones, preparar intervenciones y promover el fascismo y el racismo".

También en Twitter, el expresidente Carlos Mesa felicitó a Biden y a su vicepresidenta, Kamala Harris, "por la inauguración del mandato democrático dado por el pueblo de EEUU".

"Felicidades al nuevo Presidente de EEUU, Joe Biden, y a la Vicepresidenta Kamala Harris. Nuestro hemisferio espera que lideren la defensa regional democrática, con vacunas e integración, y sin muros", escribió por su parte el exmandatario Jorge Quiroga.

Biden fue posesionado esta jornada como el presidente 46 de los Estados Unidos en un acto celebrado frente al Capitolio en Washington.