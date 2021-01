Argentina felicita a Biden y pide evitar la "desunión" de la etapa de Trump

Felipe Sola, canciller argentino. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 20 ene (EFE).- Argentina felicitó a Joe Biden por su investidura como nuevo presidente de Estados Unidos y deseó que se fortalezcan las relaciones bilaterales y se respeten los organismos multilaterales, así como que no se apueste a la "desunión" de las naciones propiciada en la etapa de Donald Trump como mandatario.

"Felicitamos al pueblo de EE.UU, al presidente @JoeBiden y a la vicepresidenta @KamalaHarris. Argentina desea fortalecer las relaciones y que se respete a los organismos multilaterales. Espera también que no se apueste a la desunión de nuestras naciones como en la etapa anterior", expresó la Cancillería argentina en Twitter.

Biden, investido como 46 presidente de Estados Unidos, dijo este miércoles al comenzar su discurso de investidura que "la democracia ha prevalecido" tras el mandato de Trump, y definió la jornada como "un día de historia y de esperanza".

Al jurar el cargo en la ceremonia oficial de investidura, el nuevo mandatario prometió también que su Gobierno "reparará las alianzas" tradicionales del país y "se relacionará una vez más con el mundo", tras el aislacionismo de su predecesor.

Además de ser el tercer socio comercial de Argentina, detrás de Brasil y China, Estados Unidos es uno de los principales inversores extranjeros en el país austral y es el que mayor peso tiene en el directorio del Fondo Monetario Internacional, organismo con el que Argentina negocia un acuerdo de refinanciación de deudas por unos 44.000 millones de dólares.

Este martes, el canciller argentino, Felipe Solá, y su equipo mantuvieron una reunión de trabajo con el embajador en los Estados Unidos, Jorge Argüello, en la que se abordaron estrategias de trabajo para profundizar las relaciones bilaterales con la llegada del nuevo Gobierno estadounidense.

También la balanza comercial con ese país y el marco político de las inversiones y de las negociaciones de Argentina para reestructurar su abultada deuda externa con acreedores internacionales.

CONVERSACIÓN ENTRE FERNÁNDEZ Y BIDEN

Ya a finales de noviembre pasado, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, conversó por teléfono con el entonces mandatario electo estadounidense y se comprometieron a trabajar por la integración y la recuperación de América con el papa Francisco como "socio".

En ese entonces, Fernández felicitó a Biden por el resultado en las elecciones y resaltó que su triunfo significa "una gran oportunidad de generar un mejor vínculo para que Estados Unidos se reencuentre con América Latina".

De acuerdo con un comunicado de la Casa Rosada, Biden le manifestó a Fernández que "el continente tiene un gran potencial, con una democracia sólida".

"Tenemos una amplia agenda para trabajar desde Canadá hasta la Argentina", sostuvo Biden, y dijo que quería tener una "relación sólida con el continente".

Por su parte, Fernández observó que "están culminando años difíciles para América Latina".

"Queríamos que las cosas cambien y vemos en usted una alternativa. Con una relación sólida y madura defendiendo la seguridad y las democracias en el continente, tengo la seguridad de que vamos a hacer muchas cosas juntos", sostuvo el mandatario argentino.

AÑOS DE "ENORME PRESIÓN" LOS DE TRUMP

Días antes, Alberto Fernández había dicho en una entrevista que los años en que Trump fue presidente fueron "muy difíciles" para América Latina y deseó "no vuelvan a repetirse".

En ese sentido, dijo que fueron años de "enorme presión" y "fuertes condicionamientos ideológicos", en los que volvieron a aparecer los "bloqueos" y donde la Organización de Estados Unidos "fue intervenida por un sujeto que actúa de acuerdo a lo que EE.UU. ordena" y participó de un "golpe de Estado" en Bolivia.

A esto se suman las críticas de Argentina a EE.UU por la decisión de su Gobierno de presentar un candidato para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone -que acabó siendo el elegido-, ya que rompe con la tradición, desde la fundación de la entidad, en 1959, de estar encabezada por un latinoamericano.