Argentina amplía la autorización de la vacuna Sputnik V a mayores de 60 años

Fotografía tomada el pasado 24 de diciembre en la que operarios aeroportuarios fueron registrados al recibir los primeros contenedores de la vacuna rusa Sputnik V contra la covid-19, en el Aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 20 ene (EFE).- Argentina autorizó aplicar la vacuna Sputnik V en mayores de 60 años, según un informe difundido este miércoles por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), mientras se avanza con la aplicación de las segundas dosis de ese producto al personal de salud, siguiendo el plan de vacunación iniciado a fines de diciembre pasado.

"Luego de haber analizado la información aportada para la vacuna Sputnik V (Gam-COVID-Vac), se establece que los parámetros de seguridad, inmunogenicidad y eficacia son aceptables para el grupo etario de mayores de 60 años, por lo que esta Administración Nacional recomienda al Ministerio de Salud de la Nación su uso en el grupo etario mencionado", afirma.

Después de analizada nueva información, se reportó un rango de eficacia del 91,8 % de la vacuna para mayores de 60 años (sobre un total de 2.144 casos), la inmunización de los voluntarios condujo a la formación de anticuerpos en el 98,1% el día 28 después de la vacunación, y la variable de seguridad mostró un perfil que no difiere del observado en el resto de la población.

El mes pasado, la Anmat recomendó la autorización de emergencia por parte del Ministerio de Salud de la Nación, y desde el 29 de diciembre comenzó la campaña de vacunación al personal de la salud con un primer lote de 300.000 vacunas enviadas desde Rusia a la Argentina.

Antes de ello, el país se sorprendió cuando el presidente ruso, Vladimir Putin (68), había declarado que todavía no podía aplicarse la vacuna por ser mayor de 60 años.

En tanto, el presidente argentino, Alberto Fernández (61), también estaba esperando la autorización para esa franja etaria para poder aplicarse la vacuna.

Antes de esta última autorización, la Anmat sugirió un nuevo análisis de seguridad a la espera de eventos adversos que podrían observarse en un mayor número, al considerar la cantidad de sujetos mayores de 60 años expuestos al producto en investigación.

El organismo recibió seis documentos para su análisis, entre los que destacó el documento “60 + Sinopsis del reporte clínico” y el "Reporte de estudio clínico 04-Gam-COVID-Vac-2020 versión 2.0 del 15/01/2021".

SEGUNDA DOSIS

La aplicación de la segunda dosis de la Sputnik V, que es complementaria a la primera y debe realizarse a partir de 21 días después, comenzó ayer en Argentina, después de que las 24 jurisdicciones del país recibieran el segundo componente que llegó el sábado pasado desde Rusia.

Según explicó la secretaria para el Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, en el reporte diario, del primer componente se habían aplicado 241.850 dosis hasta ayer, un 81% de las 299.655 distribuidas a todo el país.

Del segundo componente, se habían aplicado 2.081 dosis hasta ayer, de las 52.900 dosis repartidas por todo el país.

Una de las personas que completó el proceso de vacunación es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que hoy con el certificado en la mano declaró a la prensa: "Estamos todos muy emocionados".

El funcionario explicó que a partir de la autorización para mayores de 60 años, se vacunó el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, y completará la vacunación del personal de salud que no había podido vacunarse por estar en esa franja etaria y luego comenzará la aplicación a los mayores de 60.

Según informó hoy Vizzotti, la tasa de eventos adversos es de 4,5% sobre las aplicaciones realizadas: al 14 de enero pasado, se habían notificado 8841 eventos después de aplicar 195.490 dosis: un 99,6% de esos eventos son leves y un 0,4 % son graves.

Argentina aprobó las vacunas Sputnik, Pfizer y AstraZeneca. Pero el gobierno argentino afirma que tiene aseguradas más de 51 millones de dosis para el programa de vacunación que parten de los contratos firmados con AstraZeneca, el Mecanismo Covax y el Centro Gamaleya.